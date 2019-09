Endnu en skilte-bommert – viser vej til Lysstrup Station

Først var det Branbrand, og nu er det så Lysstrup, der pryder et vejskilt. Og som den kvikke læser sikkert har opdaget, så er begge stavet forkert.

I juli havde et ekstra N sneget sig ind på et nyopsat skilt mod Brabrand, og nu er det så et skilt, der viser ind til letbanestationen i Lystrup.

Denne gang er det dog ikke som sidst Aarhus Kommune og entreprenøren SafeRoad, der er synderen.

- Det er ikke os, som har sat skiltet op. Jeg har forsøgt at finde frem til, hvem det er uden held. Måske er det Letbanen, siger driftschefen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er tydeligvis en, der har haft lidt rystende hænder med s'erne. Og det skal selvfølgelig rettes, fortsætter han.

Der havde sneget sig et ekstra N ind på det nyopsatte skilt, som pegede mod Aarhus-bydelen Brabrand. Nu er det skiftet ud med et uden stavefejl.

Letbanen kender ikke skiltet

Kommunen står for alle vejskilte på offentlige vejarealer, men driftschefen formoder, at dette er sat op på et område, der er ejet af en anden.

Hos Aarhus Letbane kender direktør Michael Borre imidlertid ikke til skiltet, så den ansvarlige for skilte-bommerten forbliver indtil videre ukendt.

Jeg synes, fejlen er lidt sød og sjov. Det er sikkert gået lidt hurtigt med at lave skiltet, men lidt pudsigt at man ikke opdager det, når man sætter skiltet op. Kenneth Schjødt Vingborg, Lystrup

I Lystrup synes de lokale mest af alt bare, at stavefejlen er morsom.

- Jeg måtte gnide mig selv i øjnene nogle gange, før jeg troede på mine øjne. Jeg synes, fejlen er lidt sød og sjov. Det er sikkert gået lidt hurtigt med at lave skiltet, men lidt pudsigt at man ikke opdager det, når man sætter skiltet op, siger Kenneth Schjødt Vingborg fra Lystrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Den forrige bommert på skiltet mod Brabrand har siden hen faktisk fået en lille krølle på halen.

Kim Gulvad Svendsen fra Aarhus Kommune kan nemlig fortælle, at Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv har overtaget skiltet med stavefejlen.

- Det er de blevet vældigt glade for, og har det som indgangsparti, siger han.