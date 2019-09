Endnu en påsat brand i forladt kontorbygning

Klokken 14.22 i dag modtog Østjyllands Brandvæsen en anmeldelse om brand i den gamle IBM-bygning på Vikærsvej i Risskov. Branden viste sig at være påsat på første sal:

Læs også Ældre kvinde mister livet i sammenstød

- Der var nogen, der havde startet et bål. Der var i hvert fald antændt nogle brædder og gamle bordplader. Der var ikke nogen personer derude, så vi gik bare ind og slukkede, og smed det antændte træ ud ad vinduet, så det ikke genantændte, fortæller indsatsleder hos Østjyllands Politi, Steen Bøje, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet måtte smide det brændte træ ud af bygningen for at sikre, at det ikke genantændte. Foto: Øxenholt foto

Det er langt fra første gang, at Østjyllands Brandvæsen rykker ud til den gamle kontorbygning i Risskov. Tilbage i maj måtte brandvæsenet forbi hele to gange på fjorten dage for at slukke brand i bygningen.

Læs også Brand i klubhus efterforskes som påsat

- Jeg kan jo kun gisne om hvorfor. Men det er tilsyneladende et sted, der tiltrækker nogle mennesker, som synes, at det er sjovt at være derude. Hvorfor der skal tændes bål og ødelægges vinduer, forstår jeg ikke, siger Steen Bøje til TV2 ØSTJYLLAND.

Den gamle IBM-bygning ligger på Vikærsvej i Risskov. Bygningen har nærmest forvandlet sig til et spøgelseshus, efter det blev forladt i 2014. Foto: Google Maps

Den over 4.000 kvadratmeter store ejendom husede engang 1600 IBM-medarbejdere. I 2014 blev bygningen forladt af virksomheden, og sidenhen har den stået hen i forfald.

Læs også Politielev frifundet for trafikulykke - kollegaen døde

I dag ligner bygningen mest af alt et spøgelseshus, hvor smadrede ruder, graffiti og ødelagt inventar er gennemgående for hele stedet.