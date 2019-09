Endnu en påsat brand – 9 biler har taget skade

Mandag aften var Østjyllands Politi, brandvæsen, efterforskere og hundepatruljer talstærkt tilstede på Trige Centervej i Trige, som ligger nord for Aarhus.

Klokken 22:19 fik Østjyllands Politi nemlig en anmeldelse fra en borger, om at flere biler stod i flammer.

- Vores indtryk er, at der er blevet påsat en brand i et køretøj, men branden har spredt sig til to yderligere biler, så tre biler er totalt udbrændt, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover har seks andre biler fået varmeskader, så i alt ni biler er blevet påvirket af den formodet påsatte brand.

Flere påsatte bilbrande efterforskes

Natten til søndag måtte Østjyllands Politi og brandvæsen også rykke ude til to formodet påsatte bilbrande omkring Aarhus.

Den første anmeldelse om bilbrand kom klokken 23:40 på Sandkålsvej i Aarhus V, og en time efter brød endnu en bil i brand på Langkærvej i Tilst.

Vi ser med stor alvor på det, og derfor var vi også talstærkt tilstede i går aftes og i nat. Men det er for tidligt at sige, om bilbrandene hænger sammen Flemming Lau, vagtcef, Østjyllands Politi

Østjyllands Politi efterforsker nu, om de to brande kan hænge sammen med bilbranden i Trige.

- Vi ser med stor alvor på det, og derfor var vi også talstærkt tilstede i går aftes og i nat. Men det er for tidligt at sige, om bilbrandene hænger sammen, men det er klart, at det er én af de teser, vi ser på og efterforsker lige nu, siger vagtchefen.

I løbet af tirsdagen vil politiets teknikere undersøge området nærmere.

- Vi skal have fundet ud af, hvad det handler om. Vi skal have løst den knude, slutter vagtchefen ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man har set eller hørt noget om bilbranden i Trige, kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.

Flere biler blev brandskadet, da der udbrød brand i en bil i Tilst natten til søndag. Foto: Privatfoto