Endnu en mand fængslet: Sigtet for at sætte ild til fodboldspillers lejlighed

Østjyllands Politi har tirsdag formiddag varetægtsfængslet endnu en mand, som er sigtet for at sætte ild til en lejlighed på Eckersbergsgade i Aarhus den 14. juli.

Der er tale om en 20-årig mand fra Aarhus, som blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus tirsdag formiddag.

Han er sigtet for at sætte ild til den tidligere AGF-spiller Jens Stages lejlighed natten til søndag den 14. juli. Udover brandstiftelse er han også sigtet for at sætte andres liv og helbred i fare og for tilfælde af trusler.

Den 20-årige mand nægtede sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen til landsretten. Det oplyser pressemedarbejderen ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

Det er en sag, vi tager meget alvorligt, og vi iværksatte meget hurtigt en række efterforskningstiltag. Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi

Det er begrænset, hvad politiet kan oplyse yderligere om sagen, da grundlovsforhøret blev afholdt ved lukkede døre.

To andre er fængslet

Branden blev begået natten til søndag den 14. juli, hvor der blev smidt en genstand ind gennem ruden, og lejligheden fik mindre brandskader, inden ilden gik ud.

I lejligheden befandt sig to personer, men ingen af dem kom noget til.

- Det er en sag, vi tager meget alvorligt, og vi iværksatte meget hurtigt en række efterforskningstiltag, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen tidligere i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi har efterfølgende anholdt en 21-årig mand og en 24-årig mand, som er varetægtsfængslet til den 28. august.

De er ligesom den 20-årige også sigtet for at have sat ild til lejligheden på Eckersbergsgade.

Den 20-årige er også varetægtsfængslet til den 28. august.

Om de tre mænd har tilknytning til det aarhusianske fodboldmiljø, og om Jens Stages skifte fra AGF til FC København har noget med branden at gøre, vil politiet ikke udtale sig om.

- Det kommenterer vi ikke på. Vi har ikke yderligere oplysninger for nu, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

AGF og FCK fordømmer episoden

Jens Stage skiftede tidligere på sommeren fra AGF til FC København, og begge klubber fordømmer episoden.

- Vi fordømmer på det kraftigste den slags handlinger og tager skarpt afstand til dem. Vi har tilbudt vores hjælp til politiets efterforskning og vi håber, at gerningsmændene findes og bliver stillet til ansvar. Og hvis de bliver identificeret, og det viser sig, at de har det mindste tilhørsforhold til AGF, så vil de - udover en civil dom - få livslang karantæne til alle AGF's kampe, siger direktør i AGF, Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside.

- F.C. København erfarer, at der i weekenden er udøvet hærværk mod Jens Stages lejlighed i Aarhus, hvilket vi naturligvis tager kraftigt afstand fra.

Ingen af klubberne har yderligere kommentarer til sagen, og man afventer nu politiets videre efterforskning.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.