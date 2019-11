Endnu en grå dag i sigte - med hård vind fra østlig retning

Lørdag bød vejrudsigten på gråvejr - og søndag er ingen undtagelse.

Dagen bliver tør og grå, men en anelse fugtig med lidt dis i luften. Søndagen bliver dog en smule mere blæsende.

Der kommer en hård vind fra østlig retning, og det kan man især komme til at mærke fra Grenå og ned til Ebeltoft.

Vejret de kommende dage fortsætter grå og en anelse våde. Foto: TV 2 Vejret

Der er enkelte solstrejf i prognoserne og en teoretisk mulighed for, at der kan opstå et par sprækker i skydækket. Chancen er lille, men nogle østjyder være heldige.

