Endnu en dreng sigtet for voldtægt af 10-årig

For en uge siden blev en 17-årig teenager varetægtsfængslet i fire uger på en ungdomsinstitution sigtet for at have voldtaget en 10-årig dreng. Østjyllands Politi mener nu, at en 15-årig dreng tog del i voldtægten.

- Den 15-årige dreng er sigtet for at have voldtaget ofret i forening med den 17-årige. Han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers kl. 12, oplyser politiet.

Den påståede voldtægt fandt sted natten til onsdag i sidste uge i Grenaa. Den 17-årige nægter sig skyldig, men kærede ikke sin varetægtsfængsling.

Da der i dagens retssag vil blive anmodet om lukkede døre, har Østjyllands Politi ikke yderligere oplysninger.