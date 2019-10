Endnu en container-brand i plaget boligområde

Mandag aften klokken 21.30 fik Midtjysk Brand og Redning en anmeldelse om, at der var ild i en affaldscontainer på Lupinvej i Silkeborg.

- Der var nogle aviser og blade deri, der var gået ild i. Den stod inde i et metalskur sammen med otte til 10 andre containere, så vi fik trukket den ud og slukket branden, siger indsatsleder Allan Riisberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er langt fra første gang i den seneste tid, at brandvæsenet har måttet slukke ild i netop området ved Lupinvej.

Vi har helt klart en formodning om, at brandene er påsatte. De tænder ikke sig selv i hvert fald. Allan Riisberg, indsatsleder, Midtjysk Brand og Redning

- Det er vel sket omkring 10 til 15 gange indenfor 14 dage, siger indsatslederen.

I sidste uge blev brandfolkene først kaldt ud til en brændende affaldscontainer på en græsplæne på Resedavej, og senere kom der en melding om ild i to containere i et skur på Lupinvej.

- Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men vi har helt klart en formodning om, at brandene er påsatte. De tænder ikke sig selv i hvert fald, siger Allan Riisberg.

Politiet arbejder på en fælles indsats sammen med boligselskabet for at sætte en stopper for problemet.