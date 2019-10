Endnu en brand rammer bydel

Endnu en containerbrand lyste tirsdag aften op i et område med almene boligblokke i det nordlige Silkeborg. Branden er den fjortende på to måneder og politiet mistænker, at flere af brandene har været påsat.

Læs også 13 brande på to måneder i samme boligområde

Tirsdag aften var den gal foran Lindeparken 34, der ligger 500 meter fra Lupinvej og Resedavej, hvor størstedelen af de tidligere containerbrande har været. Nogle forbipasserende opdagede røg fra en nedgravet container og alarmerede Midtjysk Brand & Regning. Både brandvæsen og politi rykkede ud kl. 19.31 og ankom samtidig til adressen.

De seneste måneder har der været en del containerbrande foran boligblokkene på Lupinvej og Resedavej i det nordlige Silkeborg. Tirsdag aften var der en containerbrand i Lindeparken 500 meter derfra.

Ifølge Midtjyllands Avis var branden hurtigt slukket. Den brændende container var denne gang en nedgravet én af slagsen og adskiller sig derved fra de øvrige containerbrande, der har hærget Silkeborg.

Kl. 21.42 tirsdag aften måtte brandvæsenet imidlertid igen afsted til en brand i samme container. Højest sandsynligt fordi branden ikke var slukket helt første gang.

Brand i en container på Lupinvej den 14. oktober. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Mange brande

Området omkring Lupinvej i Silkeborg har været plaget af containerbrande i september og oktober.

Nogle nætter har brandene givet brandfolkene rigeligt travlt. Den 6. oktober måtte brandvæsenet rykke ud fem gange, den 7. oktober var de afsted tre gange, og igen den 14. oktober rykkede de ud til en containerbrand.

Læs også 59 bilbrande på fire måneder - politiet efterforsker sammenhæng

Her afhørte politiet en person, der dog nægtede at have noget med brandene at gøre, og politiet har da heller ikke sigtet nogen i sagen.