Museer på stribe sagde nej: Hornsleth udstiller hjemløse i glasmontrer

Kristian von Hornsleth er kendt, elsket og foragtet for sin provokerende kunst

Det sidste måske mest af kultureliten, og ved indgangen til udstillingen Super Crash på Randers Kunstmuseum, er beskeden til dem klar: Fuck you, art lovers! Bogstaveligt talt bøjet i neon.

Der er da kolleger, der vil tro, at jeg er blevet sindssyg, når jeg kaster mig ud i sådan noget her. Lise Jeppesen, museumsdirektør, Randers Kunstmuseum

- Der er ikke noget relevant ved kunsten i dag, fordi det er blevet sådan noget salonpis med hvidvin og sur pligt, siger kunstneren til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristian von Hornslet står bag udstillingen, som fik nej alle steder i London, hvor han prøvede.

Men nu er han selv blevet inviteret ind i det miljø, han altid har kritiseret, og hænger side om side med veletablerede kunstnere.

- Jeg plejer at sige, at kunst kun er kunst, når det ikke er kunst. Lige så snart det bliver kunst, så er det sådan noget dødt bras på et museum. En del af mig tænker ”okay, nu har du fået kappet hovedet af. Du er færdig”, siger Kristian von Hornsleth.

”Bødlen” hedder Lise Jeppesen. Hun har som den første danske kunstmuseumsdirektør nogensinde sagt ja til at udstille Hornsleths kunst.

- Der er da kolleger, der vil tro, at jeg er blevet sindssyg, når jeg kaster mig ud i sådan noget her. Men jeg har det også sådan, at Kristian er enormt populær blandt en bred skare, og hvis institutionerne konsekvens vender ryggen til ham, så synes jeg, vi murer os inde i et elfenbenstårn, siger hun.

Udstillingen hedder Super Crash og kan opleves på Randers Kunstmuseum.

Selve udstillingen er en blanding af kommercielle malerier, skulpturer og plakater, som enten kan købes eller er købt. Og så nogle af Kristian von Hornsleths samfundskritiske projekter.

- Jeg er ikke en skid bedre selv. Jeg er også et grådigt, kapitalistisk dyr, men jeg føler nogle gange, at jeg er kanariefuglen i kulminen. Jeg kan mærke, at der er noget galt, siger Kristian von Hornsleth.

100 afrikanere, der fik en ged i bytte for at hedde Hornsleth til mellemnavn, et opstillet skoleskyderi på en dansk efterskole eller malerier, der samtidig er aktier i et våbenfirma.

- Hvis du har et af de billeder, så kan du kalde dig våbenhandler. Men det er du i forvejen, fordi du har en pension, siger kunstneren bag.

For kontroversielt til London

Hornsleth har aldrig været bange for at gå over grænsen, men med et underliggende budskab.

Hvis du føler dig forarget over, at hjemløse står i glasmontre, så kan det være, at du skulle vælge nogle andre politikere ind, så der ikke var nogen hjemløse. Kristian von Hornsleth, kunstner

- Vi som mennesker har de klogeste hoveder. Vi har den største teknologi, og vi har flere penge end Gud – og alligevel brænder vi hytten af. Hvorfor har vi det her selvdestruktive gen i os? Det interesserer mig enormt meget, siger Kristian von Hornsleth.

Denne gang er turen så kommet til hjemløshed. Gennem to år har han og et filmhold fulgt en gruppe på 10 hjemløse, som velhavere kan købe for 350.000 kroner stykket.

Super Crash er en blanding af malerier, skulpturer og plakater.

- De hjemløse får 50 procent af salgsprisen. Så får man et guldbillede af den hjemløse og et års abonnement på en eksklusiv app, så du kan følge din egen hjemløse. Det er gaven til manden, der har alt. Og kvinden, siger manden bag udstillingen.

Projektet er en hån mod privatiseringen af den offentlige sektor, som med profit for øje udsulter medmenneskeligheden.

- Ønsker vi som samfund bare at leve med de der hundredetusindvis af hjemløse i London eller ej? Det er det spørgsmål, man skal stille sig selv.

Lise Jeppesen er museumsdirektør, og hun ville gerne give plads til Hornsleth-udstillingen på sit museum.

Kulminationen sker i Randers, og der har Hornsleth fået fløjet tre af de hjemløse narkomaner ind fra Londons gader.

- De skal sidde i glasmontrene. Vi bruger engelske hjemløse, fordi projektet er engelsk. Det startede i England, og det foregår i England, siger han.

Det kan måske vække spørgsmål om, hvorfor udstillingen så finder sted på dansk grund, men svaret er faktisk meget simpelt, og det vidner om, hvor grænseoverskridende udstillingen er for nogle.

- Det er ikke fordi, jeg ikke vil udstille det i England, men mine to gallerier derovre vil ikke have noget med det at gøre. De synes, det er for kontroversielt, de er for bange for at få en mursten gennem vinduet.

Men det er nu ikke fordi, at danskerne ikke finder udstillingen kontroversiel.

Et af kunstværkerne på Super Crash er disse malerier, der også fungerer som aktier i våbenindustrien.

- Jeg bryder mig ikke om det. Det gør jeg virkelig ikke, det er ligesom en udstilling af aber, siger Sanne Nielsen, der var inde og se udstillingen på åbningsdagen.

Selvstændig holdning

Men frygten for mursten og kritik har ikke påvirket Randers Kunstmuseum. For selvom nogen ville mene, at det er forkert at udstille de hjemløse, selvom de selv har sagt ja, så mener museumsdirektør Lise Jeppesen, at den holdning i virkeligheden vidner om en helt anden holdning til de hjemløse.

- Så siger man ”de er for svage til selv at have mening som selvstændige individer. Det kan godt være, de siger, at de gerne vil, og at de ser sig som medskabere, men jeg ved bedre, så jeg ved, at de ikke ved, hvad de siger ja til”. Jeg siger ”okay, så har Kristian det rum”, siger Lise Jeppesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Om det er den reelle holdning blandt nogen af gæsterne er svært at sige, men udstillingen af de hjemløse i glasmontrene møder i hvert fald kritik.

- Jeg bryder mig ikke så meget om det, det er ligesom at udstillet mennesket og de elendigheder, de har været udsat for, siger Preben Simonsen, der også var en af udstillingens gæster på åbningsdagen.

Kristian von Hornsleth forventer, at der bliver forargelse oven på udstillingen.

Og det er netop pointen, hvis man spørger Kristian von Hornsleth.

- Hvis du føler dig forarget over, at hjemløse står i glasmontre, så kan det være, at du skulle vælge nogle andre politikere ind, så der ikke var nogen hjemløse, siger han.

Udstillingen kan opleves i Randers til den 28. juli.