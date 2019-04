Letbanen kører jomfrutur med bump på vejen

Det er blevet udsat flere gange, men nu er det altså sket: Den første letbanetur fra Grenaa mod Aarhus rullede på skinnerne tirsdag morgen klokken 05.14.

Med åbningen af strækningen til Grenaa kan vi endelig tilbyde østjyderne den fulde effekt af Letbanen. Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane

- Med åbningen af strækningen til Grenaa kan vi endelig tilbyde østjyderne den fulde effekt af Letbanen. Østjyderne vil opleve et kollektivt trafiktilbud af høj klasse, der på effektiv vis forbinder nord og syd med de mange arbejdspladser, institutioner og kulturtilbud i Aarhus, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane.

Læs også Nu er Letbanen klar til at køre på Djursland

På jomfruturen steg fem passagerer på i Grenaa ved endestationen, og flere steg på for hvert stop. En af de fem, der stod klar klokken 05.14, var Vivian Olsen Rosenvinge.

Hvis man bor i Grenaa og arbejder i Aarhus eller omvendt, kan man måske få stor glæde af den nye letbanestrækning.

- Det har været nødvendigt at væbne sig med tålmodighed. Vi har ventet på det her længe. Så jeg er rigtig spændt på det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vivian Olsen Rosenvinge har under letbanens konstruktion taget bussen om morgenen i stedet. De ture har hun taget sammen med en veninde, og det ser faktisk ud til, at de fortsætter lidt endnu, selvom der nu ruller en alternativ transportmulighed mellem Grenaa og Aarhus.

00:29 VIDEO: Toget ankommer her til Hornslet - dog fem minutter for sent. Toget var i alt 20 minutter forsinket, før det ankom til Aarhus. Luk video

- Jeg har glædet mig til det, men jeg må sige at køreplanerne ikke passer til mit liv. Fordi vi skal skifte i Lystrup, kommer jeg faktisk en halv time senere hjem, end hvis jeg tager bussen. Så den fortsætter jeg med, i hvert fald hjem, siger Cecilie Kirkegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Giver nye fordele

Med påbegyndelsen af letbaneafgange på netop denne strækning, markerer det gennemførelsen af etape 1 af Aarhus Letbane, og ifølge letbanedirektøren betyder det, at man med rette kan glæde sig over tirsdagens åbning.

Det er jo dejligt. Nu håber jeg, den kommer godt fra start, for vi har ventet længe. Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune

- Det er den vigtigste milepæl, at vi nu har den fulde etape 1 færdig, så vi nu begynder og kunne se, at det vil give nogle synergieffekter for både Odder og Grenaabanen. På den måde kommer Letbanen til at gavne rigtigt mange mennesker i Østjylland, siger Michael Borre.

I alt fem passagerer steg på fra Grenaa, da den første tur blev kørt. Flere sluttede sig til på vejen mod Aarhus.

Og de fordele glæder Norddjurs Kommunes borgmester sig over, at borgerne kan få glæde af.

- Det er jo dejligt. Nu håber jeg, den kommer godt fra start, for vi har ventet længe, siger Jan Petersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

For at få den nye strækning klar til brug, har Aarhus Letbane de seneste dage haft travlt med klargørelsen. Det har blandt andet drejet sig om en række tekniske sikkerhedsregler, som ikke har været på plads,

- Jeg skal ikke være den, der forudser, hvordan de kommende dage kommer til at fungere. Under projektforløbet er der heldigvis mange, der har lært meget, siger Jan Petersen (S).

Vivian Olsen Rosenvinge og Cecilie Kirkegaard har længe ventet på letbanens åbning.

De to veninder fra Grenaa nød jomfruturen tidligt tirsdag morgen, og selvom de var enige om, at vognene er pæne indeni, var turen dog ikke kun en dans på roser.

Læs også Letbanen til Grenaa udskudt igen igen: - Jeg er meget ærgerlig

De skulle nemlig lige vænne sig til de nye forhold.

- Vi jo vant til at de dæmper lyset i bussen, siger Vivian Olsen Rosenvinge til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke en problemfri jomfrutur

Selvom der de seneste uger er blevet kørt testkørsel på letbanen, var lysstyrken i letbanen ikke det eneste, der viste sig at være et problem.

Den første tur fra Grenaa til Aarhus var med store forsinkelser, der blandt andet skyldtes, at bommene, der er placeret steder, hvor letbanen krydser vejen, ikke kørte op ad sig selv, og chaufførerne måtte altså manuelt ud og få dem af vejen.

Desuden er der problemer med vognenes såkaldte Passenger Information System, der sørger for, at der uden på letbanetoget står, hvor det er på vej hen.

Der står nemlig stadig "ude af drift".