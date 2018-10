Enarmet grønlænder i rekordforsøg: Få historien bag udbrændt søbad

"En lille sti fører os mellem træer til en brat skrænt ned mod den store Almind Sø, der set i morgenbelysningen blå og stille ser nærmest smilende og venligt indbydende ud. De store bøgeskove hælder sig som grønne svulmende skyer ud over bredderne, hvor vandet er så klart, at man kan se store fisk svømme i sollyset."

Sådan beskrev H.C. Andersen et besøg ved Almind Sø i Dansk Folkekalender fra 1854.

Vestre Søbad i 1982. Foto: Silkeborg Arkiv/Hans Jørgensen, Midtjyllands Avis

Selvom Silkeborg ligger langt fra både Kattegat og Vesterhavet, så har området et hav af søer, hvor det er godt at bade. Almind Sø skulle være en af Danmarks reneste søer, så ren, at man om foråret eftersigende skulle kunne drikke vandet.

Søen har tre badestrande: Aggerholm, Østre Søbad og Vestre Søbad, som har eksisteret siden 1933. Her er badebroer, sandstrand, omklædningsrum, en kiosk og tusindvis af minder.

- Vi har altid holdt til ved Vestre Søbad. Jeg kan ikke forestille mig andet, fortæller Sebbe med det borgerlige navn Karsten Seeberg.

Han er høvding i vikinge-klubben Den blå Tap HAC Neptun, som holder til ved Vestre Søbad og har gjort det i 48 år. Navnet går helt tilbage til dengang bryggeriet Neptun var de glade givere af en kasse.

- Det gamle bryggeri Neptun i Silkeborg, gav en kasse øl til hver generalforsamling, fortæller høvdingen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vestre Søbad 1979. Foto: Silkeborg Arkiv / Midtjyllands Avis

Derfor navnet Den Blå Tap HAC Neptun (HAC er forkortelse for Den Blå Tap på latin). Foreningen begyndte i 1970, hvor fire mand ville vinterbade. En klub for de få, og især ikke for kvinder. Det har dog ændret sig siden.

- Kvinderne kom ind i omkring 1976-78, fortæller æresmedlem Oluf Eriksen.

02:41 VIDEO: I 1998 mødte TV2 ØSTJYLLAND vinterbaderne fra Den blå Tap. Hver morgen dyppede medlemmerne sig i Silkeborgsøerne, og når der var is på vandet levede mændene op til foreningens navn. Luk video

Inden man kan blive medlem, så er man på prøve i to år. Det kræver, at man bader hver uge - hele året rundt i Almind Sø.

- Vi har haft mange herlige stunder og aktiviteter. I klubånden betyder den (Vestre Søbad red.) meget, siger Oluf Eriksen.

Natten til torsdag er bygningerne til Vestre Søbad brændt ned. Branden er muligvis påsat.

- Det er lidt af en katastrofe, at det hele brænder om ørene på os. Og så op til et 50-års jubilæum, fortæller Jens Thygesen, som har været med i Den Blå Tap i 40 år.

Søbadet er et socialt samlingssted

Historierne er mange fra Vestre Søbad. I 1936 blev Silkeborg Svømmeklub dannet - og dengang var der ingen svømmehaller, så de første tag blev taget i Almind Sø.

- Vi startede med at træne derude, da der ikke var så mange svømmehaller i 1936, fortæller Pia Johansen, som er formand i Silkeborg Svømmeklub i dag.

Vinterbadere ved Vestre Søbad i 1982. Foto: Silkeborg Arkiv / Leif Tychsen, Midtjyllands Avis

Der er stadig nogle svømmere, som stadig bruger søen, da de får en anden oplevelse i den smukke natur.

- Vi har nogle mastersvømmere, der svømmer derude. De svømmer der om sommeren, fordi, det er vidunderligt derude, siger Pia Johansen.

Naturen bliver også flittigt brugt af medlemmerne af Den Blå Tap, hvor de udover at svømme også arrangerer cykel- og løbeture. Her har man et maksimum af medlemmer på 60, da man gerne vil holde fast i det sociale - og at alle kender hinanden.

- Folk kommer hele dagen. De første kommer allerede ved halv seks-tiden og bader. Så kommer de efter, hvordan det passer med folks arbejde, fortæller æresmedlem Jens Thygesen, som har været med siden 1962.

Generalforsamling og dåb hos Den Blå Tap HAC Neptun 2018. Foto: Den Blå Tap HAC Neptun

Nye medlemmer af Den Blå Tap bliver optaget til den årlige generalforsamling.

- Vi har nogle optagelsesritualer, som vi holder i januar måned. Men de er hemmelige, fortæller høvding Sebbe.

Vestre Søbad ligger idyllisk ude i skoven omkring 500 meter fra Horsensvej. Der ligger Østre Søbad kun omkring 100 meter fra vejen, det er nok derfor, at der ofte er færre turister ved Vestre Søbad.

- Vestre Søbad er et lidt mere modent publikum. Om sommeren er det familien i Vestre og de unge til Østre, fortæller høvding Karsten Seeberg kendt af alle som Sebbe.

Optagelsesfest i 1982. Foto: Den Blå Tap HAC Neptun

En verdensrekord slået

En vaskeægte verdensrekord er blevet sat ved Vestre Søbad. Tilbage i 1979 skulle to unge grønlændere prøve at sætte rekorden i koldtvands-svømning.

33-årige Adam Abelsen og hans ven Steffen Jensen, som kun havde én arm, skulle prøve at slå rekorden på 530 meter, som var sat af silkeborgenseren Arne Møller. Det skrev Midtjyllands Avis den 24. februar 1979.

Adam Abelsen svømmede ifølge Midtjyllands Avis 666 meter på 32,2 sekunder, og det skulle være nok til at slå rekorden.

Flere hundrede overværede rekordforsøget ved Vestre Søbad. Foto: Grønlandsposten 1977

Det har ikke været muligt at finde ud af, om rekordforsøget blev anerkendt i Guinness Rekordbog, men tidtager major Oluf Eriksen oplyste dengang til Midtjyllands Avis, at han forventede, at den ville blive optaget i det næste nummer.

Steffen Jensen netop kommet op på land efter rekordforsøget. Han svømmede 307 meter på 14,02 sekunder - med kun én arm. Foto: Silkeborg Arkiv / Midtjyllands Avis

Søbad som det hele tiden har været

Torsdag kom det som et chok for mange, da de opdagede at Vestre Søbad stod i brand.

- Jeg vil da indrømme, at da jeg hørte det, der sank man da en klump. Det står jo for os som noget helt specielt. Det er jo ikke på nogen måde luksus. Dejlige lokaler, der fortæller om mange gode stunder og møder. Fødselsdage hvor vi har fået en lille én eller måneskinsbadning, fortæller Jens Thygesen om de fyrre år i foreningen.

00:30 VIDEO: Sådan ser det nedbrændte søbad ud torsdag. Luk video

Silkeborg Kommune har haft planer om at renovere Østre Søbad med blandt andet end sauna, men Vestre Søbad vil gerne bevare det tætte sammenhold.

- Der er vi også blevet spurgt, men har takket nej, fortæller høvding og formand for Den Blå Tap Karsten Seeberg.

I Den Blå Tap har der jævnligt været diskussioner i forhold til, om der skal være en sauna. Høvdingen er en af dem, der er imod - da han er bange for, at det vil komme til at handle mere om at varme sig i saunaen end vinterbadningen i sig selv.

- Mange vil derfor så gerne komme på grund af saunaen, men vi vil gerne vinterbade, siger han.

Generalforsamling og dåb i Den Blå Tap 2017. Foto: Den Blå Tap HAC Neptun

Nu ved de ikke, hvad der skal ske med stedet. Indtil videre er deres lille lokale ikke brændt ned, men de ved ikke, hvilken betydning branden får.

- Lokalet er det eneste sted, vi kan være. Men det vil være en katastrofe, hvis ikke vi har lokalet, fortæller æresmedlem Jens Thygesen og fortsætter.

- Det er Vestre Søbad, hvor vi bader. Det står i vores vedtægter. Der blev den stiftet, og at flytte den er utænkeligt.