En vild oplevelse: 14-årige Jonas mødte skaksportens superstjerne

Onsdag aften fik den kun 14-årige skakspiller Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg sig en helt særlig oplevelse.

Til aftenens showkamp i Cirkusbygningen i København sad han nemlig overfor det norske skakikon Magnus Carlsen.

Læs også 14-årig bruger tre timer hver dag på bønder og tårne

14-årige Jonas Buhl Bjerre kalder verdensmestermødet for en "vild oplevelse".

- Jeg håber da, jeg giver ham modstand. Jeg vil spille det bedste, jeg kan. Det bliver en kæmpe oplevelse, sagde han inden kampens begyndelse til TV2.

00:32 Magnus Carlsen vandt over alle 24 skakspillere onsdag aften. Luk video

Og selvom den 14-årige østjyde havde håbet, han kunne give Magnus Calrsen kamp til stregen, måtte han se sig slået. Det var han dog langt fra alene om.

Magnus Carlsen bankede nemlig samtlige 24 skakspiller på halvanden time.

Træner tre timer om dagen

Jonas Buhl Bjerre begyndte som femårig med at spille skak med jævnaldrende.

Læs også 14-årig østjyde skal spille mod verdens bedste skakspiller

Kun to år senere rykkede han op for at spille med voksne. Han lægger ikke skjul på, hvad drømmen er:

- Jeg træner cirka tre timer om dagen, og jeg håber på at blive professionel.

Tre timer om dagen bruger Jonas Bjerre på skakopgaver.

Han understreger, at han har forberedt sig godt til aftenens møde.

- Jeg har studeret hans spil, men han er jo verdensmester og spiller med mange åbninger.

Tilfælde, at Jonas fik æren

Det var egentlig den nykårede danmarksmester, Allan Stig Rasmussen, der vandt retten til at møde Magnus Carlsen.

Imidlertid havde stormesteren udlovet sig til at spille en skakturnering på Mallorca på samme tidspunkt, og derfor fik Jonas Buhl Bjerre muligheden.

Og den 14-årige har opbakning fra hele familien.

Jeg er stolt af ham, og han tager det fornuftigt. Det kan godt være, han er et stort talent, men han skal stadig arbejde for det Tavs Bjerre, Jonas far

- Jeg er stolt af ham, og han tager det fornuftigt. Det kan godt være, han er et stort talent, men han skal stadig arbejde for det, siger Jonas' far, Tavs Bjerre, der understreger, at der ikke er noget pres fra familien på Jonas' skuldre.

- Hvor langt han kan nå, er ikke til at sige, men han skal spille skak, fordi han synes, det er sjovt og ikke lade sig styre af andres forventninger.

05:38 VIDEO: 14-årige Jonas Bjerre fra Skanderborg er en dreng ligesom alle andre. Men ikke helt. Han er nemlig et kæmpe talent, når det handler om skak - og snart skal han møde verdensmesteren. Luk video

Far Bjerre var en af de første til at spotte sønnikes talent og begyndte for alvor at mærke det på egen krop for få år siden.

- Jeg begyndte at tabe til Jonas, da han var 11 år. I dag er han langt bedre end mig, siger far Tavs, der nøjes med at spille skak i sin fritid.

Jonas Bjerre var kun 9 år gammel, da han blev mesterspiller i skak. Foto: Privatfoto

Fænomenet Carlsen

Magnus Carlsen har længe været et fænomen, og selv om Jonas Buhl Bjerre er ung, var nordmanden endnu yngre, da han fik sit gennembrud. Allerede som 13-årig spillede han remis mod den russiske skaklegende Garry Kasparov.

For seks år siden blev han for første gang verdensmester, da han som udfordrer stødte indiske Viswanathan Anand af tronen. Tre gange siden har han forsvaret VM-titlen.

Det er første gang, nordmanden Magnus Calrsen spiller i Danmark, siden han blev verdensmester for første gang i 2013. Det er en titel, han fortsat har efter at have forsvaret den tre gange.

Thomas Vestergaard mener, Magnus Carlsen har revolutioneret skaksporten, på samme måde som Tiger Woods revolutionerede golfsporten.

- Han er en ualmindelig sympatisk ung mand, en fantastisk sportsmand. I Norge sender de skak i bedste sendetid, når Magnus Carlsen spiller, siger redaktør på medlemsbladet i Dansk Skak Union.

Magnus Carlsen er desuden dobbelt verdensmester i hurtigskak og fire gange i lynskak.

Læs også Ulv jager skrigende og skidende måger væk