En uskøn skolekamp, som ingen ønsker: - Det har ikke været kønt

Først var det Mølleskolen, så var det Toubroskolen, og nu er begge så i spil til at lukke.

Forældre i Norddjurs kommune er frustrerede over, at der ingen afklaring er kommet på den foranstående skolelukning. Budgettet kom ellers på plads tirsdag aften - og det står også klart, at én skole skal lukke, men politikerne har endnu ikke besluttet hvilken.

Læs også Efter budgetaftale: Endnu uvished om skolelukning i Norddjurs

- Hvis man helt basalt skal pege fingre af nogen, så er det enten af, at kommunalbestyrelsen ikke stod fast på sin oprindelige, og efter vores synspunkt strategisk rigtige beslutning, eller at man i det mindste lod begge institutioner være i spil fra første budgetudkast, for så havde vi haft en lige bane at spille på, siger Carsten Hering, bestyrelsesformand for Toubros Venner.

Det handler om mere end 'bare' en skolelukning, mener Carsten Hering.

'Det har ikke været kønt'

Og lidt længere mod vest er man enig i, at forløbet ikke har været godt.

- At man skiftevis peger på den ene og så den anden har ikke været kønt. Det har ikke været kønt for Mølleskolen, og det har ikke været kønt for dem ovre på Toubroskolen, siger Christian Breinholt, bestyrelsesformand i Børnebyen Mølle.

De seneste uger har været en følelsesmæssig rutsjebanetur, mener Christian Breinholt.

De to skoler og alle forældrene er nu i en form for overlevelseskrig mod hinanden.

- Vi har stadig forsøgt at holde en ordentlig tone, og vi har ikke skubbet grædende børn foran os, for den her diskussion tager de voksne, siger Carsten Hering.

01:45 VIDEO: Omkring 500 utilfredse borgere var tirsdag mødt op foran rådhuset i Grenaa for at vise deres utilfredshed med besparelserne. Luk video

- Det har været noget af en rutsjebanetur, og følelserne er gået op og ned, og det har nok resulteret i, at der har været mange hårde ord de to lejre imellem, siger Christian Breinholt.

Mere end 'bare' en skolelukning

På Toubroskolen handler det om meget mere end skolen. Det her er byens overlevelse, der er på spil, mener de.

Det er hele lokalsamfundets fremtid, der er på spil, mener de i Trustrup. Derfor satte de forleden hele byen 'til salg', for som en gimmick at forsøge at overbevise politikerne om, at Toubroskolen skal fredes.

- Hvis det her bliver brugt som en skolepolitisk diskussion, så er den ene skole ligeså god som den anden, men det her er i virkeligheden for os en kommunalpolitisk-vækststrategisk-diskussion, siger Carsten Hering.

På Mølleskolen peger de på politikerne.

Læs også Frustrerede borgere i Norddjurs: - Politikerne skal vide, at vi er vrede

- Det er dem, der stiller det her op mod os, at det på politisk side bliver dem mod os, siger Christian Breinholt.

En ufrivillig krig, som ingen ønsker.

- Vi har jo valgt nogle politikere, der skal tage nogle beslutninger. Det er ikke mig eller dig, der er politiker. De er valgt til det, men det her forsøger de nu at skubbe ud på to skolebestyrelser, der så skal finde et fælles fodslag, men hvor vi hver især synes, at vores skole skal blive, siger Christian Breinholt, bestyrelsesformand i Børnebyen Mølle.

Læs også Ny skole pludselig i spil til lukning: - Jeg er rigtig ked af det

Lige muligheder for begge skoler

Der er altså endnu ingen afklaring på skolernes fremtid, selvom det står helt klart, at en af dem skal lukke. Venstres Kasper Juncher Bjerregaard forstår godt, at det er en ubehagelig situation, som forældre og elever nu står i.

- Skolelukninger er aldrig rare. Det betyder en masse for lokalsamfundene at have sin egen skole, så jeg kan sagtens forstå, at de er usikre ved den proces, der foregår lige i øjeblikket, siger han.

Kasper Juncher Bjerregaard begrunder udskydelsen af beslutningen med, at begge skole skal have lige muligheder til deres kamp.

01:30 VIDEO: Her kan du se hele interviewet med Kasper Juncher Bjerregaard. Luk video

Der er taget en beslutning om, at der maksimalt skal være et skoletilbud syd for Grenaa. Det, vi gjorde i går (tirsdag, red.), var, at vi udskød beslutningen om, hvilken enhed det skal være. Det har vi gjort, fordi der jo skete et skifte fra 1. behandling til 2. behandling af budgettet, hvor man gik fra at pege på Mølleskolen til at pege på Toubroskolen, siger Kasper Juncher Bjerregaard og fortsætter:

- I den proces blev Toubroskolen ikke behandlet ligeværdigt, og derfor har vi valgt at sige, at rammerne for beslutningen stadig er de samme, men nu vil vi gerne behandle begge skoler ligeværdigt i den proces, der kommer nu, så vi kan finde ud af, hvordan vi får løst det her.

Læs også Mange høringssvar mod besparelser: - Hvis skolen nedlægges, dør lokalsamfundet

Men hvis en af dem skal lukke, er det så ikke bedre at få hevet det plaster af med det samme?

Jo, og det gør vi også nu. Men jeg synes også, at for at behandle begge skole ligeværdigt og få kvalificeret beslutningen så godt som overhovedet muligt, at vi kan bruge den her ekstra periode til at gøre beslutningen endnu bedre, siger Kasper Juncher Bjerregaard.

Først i starten af november forventes politikerne at træffe endelig afgørelse i sagen.