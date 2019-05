En kop sukker og en håndbajer: Ny kiosk vil være din venlige nabo

Før i tiden kunne du gå til naboen, hvis du skulle låne en kop sukker eller et piskeris. Det kan du garanteret stadig, men nu vil fire gutter gerne agere den venlige nabo for dig.

De har nemlig åbnet Nabo Kiosk på Frederiksbjerg i Aarhus. Her er konceptet, at du - ligesom i gamle dage med din nabo - kan låne lidt af det, du står og mangler.

- Vi er fire venner, som godt kunne tænke os at have vores eget sted, men også fordi vi gerne vil have det gode naboskab, vi kender fra forstæderne, tilbage til midtbyen, siger medejer Steffen Zeuthen Therkildsen til TV2 ØSTJYLLAND.

'Værsgo lån løs' står der på skiltet over hylden med værktøj, som kiosken tilbyder sine gæster.

De mener nemlig, at venlighed og hjælpsomhed skal tilbage til midtbyens beboere:

- Folk har lidt en tendens til at putte sig inde i deres lejligheden med Netflix og takeaway, men vi vil gerne have, at de kommer ud igen, og at der kommer et samlingspunkt i den her ende af byen, siger han.

Det er dog ikke alt, du kan låne eller få gratis hos nabokiosken, for så kan biksen ikke løbe rundt. Derfor kan man også købe nogle af de småting, man står og mangler.

Som i gamle dage hos din nabo, kan du også her i kiosken låne en kop sukker.

Hvis man ikke som sådan mangler noget, men bare har lyst til et sted at mødes over en øl eller en kop kaffe, så er Nabo Kiosk også stedet.

Kiosken har dog ikke tilladelse til at skænke alkohol, så i stedet kan man købe øllene i kiosken og selv åbne dem udenfor.

Nabo Kiosk ligger her på Ingerslev Plads i det centrale Aarhus. Foto: Google Maps