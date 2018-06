En gnist fra en sten og marken futtede af: - Ilden løber lynhurtigt

En gnist fra en sten, der blev ramt af en landbrugsmaskine. Mere skulle der ikke til, før en stubbemark på Djursland lørdag eftermiddag stod i lys lue.

- Ilden løber stærkt i den tørre vegetation og når derfor at brede sig til et større område, fortæller Anders Enggaard ved Beredskab og Sikkerhed Djursland, der var indsatsleder ved branden.

- Det er ikke usædvanligt, at markarbejde slår gnister, men det er usædvanligt, at det er så knashamrende tørt, siger han.

Traktor-redning

De markarbejdere som var på marken, da ilden fik fat, får hurtigt ringet 112 og går i gang med at forebygge, at ilden skal brede sig til andre marker.

- De får lynhurtigt en traktor med en plov frem og får plovet et brandbælte, for at styre ilden væk fra afgrøderne. På den måde fik de gjort en flot indsats inden brandvæsenet fra Rønde, nåede frem, siger Anders Enggaard.

Selvom brandbilerne ifølge Anders Enggaard kun var omkring 10 minutter væk, når flammerne at få fat i et større område.

- Det blæser jo noget i dag og ilden løber på tværs af vinden på markerne, hvor vi kan konstatere, at det er vildt tørt.

Det var en mark langs Skårupvej mellem Rønde og Ebeltoft på Djursland, der lørdag eftermiddag stod i lys lue.

Ingen ild i aften

Inden brandvæsenet havde slukket ilden, havde den nået at futte et område på størrelse med 2-3 fodboldbaner af.

- Det understreger bare nødvendigheden af afbrændingsforbuddet - især i forhold til sankthans, siger Anders Enggaard.

- Det er virkelig tørt og der er al mulig grund til at holde tændstikkerne i lommen i aften.

Der er fortsat afbrændingsforbud i 50 danske kommuner. Heraf 6 i Østjylland.