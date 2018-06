En gammel kending vender hjem: Mandag kommer Issehoved til Aarhus

En gammel kending vender tilbage.

I dag, mandag, ankommer færgen Issehoved til Aarhus.

Den har tidligere sejlet mellem Aarhus og Samsø, og det begynder den på igen senere på ugen, hvor der er prøvetur torsdag, inden det for alvor går løs fra fredag.

Det er firmaet Sundbusserne, der står bag færgerne over Øresund, som nu har hentet Issehoved hjem fra Færøerne.

- Den har ligget stille i næsten to år, så der har været mange ting, der lige skulle ordnes. Vi har blandt andet sat en ekstra hjælpemotor i til at lave strøm. Derudover har vi blandt andet gået hele maskineriet og alle strømsystemer igennem, siger direktør i Sundbusserne Hans Froholdt til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra fredag sejler færgen mellem Aarhus og Sælvig på Samsø, som her er markeret på billedet. Foto: Google Maps

Kommer til Aarhus mandag

Issehoved ankommer mandag sidst på eftermiddagen - på et andet skib - og bliver løftet ned i vandet ude ved containerhavnen i Aarhus. Men når færgen tager hul på fartplanen, bliver det - igen - fra havnen ved Dokk1 i Aarhus og Sælvig på Samsø.

Allerede onsdag vil færgen kunne ses i farvandet mellem Jylland og Samsø, når den prøvesejler uden passagerer, hvor de sidste detaljer skal finfudses.

VIDEO: Samsø får igen en direkte færgeforbindelse til Aarhus - i hvert fald i nogle måneder.

Torsdag kan interesserede så komme med gratis på en prøvetur, inden fartplanen træder i kraft fredag. Færgen, der har plads til 100 personer i alt, kommer i første omgang til at sejle mellem Aarhus og Samsø i tre måneder.

Issehoved kommer til at starte dagene med en afgang fra Aarhus 8.30, mens den sidste færge ankommer samme sted 20.15.

Føler sig velkommen

På Samsø er der et ønske om, at færgen i stedet skal have en afgang tidlig morgen fra øen, men det ser ikke ud til at blive opfyldt i første omgang.

Hans Froholdt forklarer, at det skyldes økonomi og en 12-timers-regel for personalet.

- Det vil betyde, at vi skal have to hold besætninger om dagen, men det kan vi af økonomiske årsager ikke nu. Det nytter ikke, at vi lægger ud med et underskud. Det vil kræve økonomisk støtte, hvis vi skal det, og det er endnu ikke fundet, så derfor begynder vi fra Aarhus. Vi kan ikke vente på det, så nu starter vi op sådan her, siger direktøren, der er i god dialog med både Aarhus og Samsø kommuner og oplever, at mange gerne vil hjælpe.

- Vi føler os meget velkommen, og det er en god fornemmelse, siger han.

Ud over prøvesejladsen på torsdag er første afgang med Issehoved fra Aarhus til Samsø på fredag klokken 8.30, og en overfart tager fem kvarter.