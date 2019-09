En gådefuld campingvogn skal sende gæster tilbage til 70’erne

Kollektiver, Bob Dylan, hulahopringe og brede bukseben. 1970’erne var mange ting, og nu hylder Den Gamle By årtiet med en nostalgisk tidsrejse i en gammel campingvogn, der er indrettet som et escape room.

Campingvognen fik de første besøgende i sidste weekend, og det var en stor succes.

- Indtil videre har der været mellem 45 og 65 gæster. Det er makskapaciteten for escape roomet, siger projektleder i Den Gamle By Mette Andersen.

Sådan ser campingvognen ude indefra. Foto: Den Gamle By

Gæsterne hjælper Tove

Når man ser campingvognen udefra, ligner det bare en ganske almindelig campingvogn med tilhørerende fortelt.

Men når døren lukkes, starter missionen: 20 minutter til i fællesskab at samarbejde, løse gåderne og finde de skjulte spor.

- Gæsterne skal hjælpe karakteren Tove med at finde sin the, sine kopper og sit sukker, som hendes børn har gemt for hende. Børnene har gemt det via gåder, som gæsterne skal løse, siger Mette Andersen.

Campingvognen er fyldt med ting fra 70’erne som bruges til at løse gåderne.

Det er kaffekopper, sukker og the gæsterne skal hjælpe Tove med at finde. Foto: Den Gamle By

I tre weekender i september kan man tage på tidsrejse til 1970’erne med foredrag, livemusik og modeshows i Den Gamle By i Aarhus.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med en specialestuderende fra oplevelsesøkonomi. Hvis det bliver en succes, og Den Gamle By får god respons på escaperoomet, kan det være, at de vil udvikle på ideen.

Blok og papir skal der til, når man skal løse gåder. Foto: Den Gamle By

- Campingvognen passer ikke rigtigt ind i Den Gamle By, derfor kan den ikke blive stående permanent. Men nu tester vi det af, og så må vi måske senere finde på noget, der kan være i byen fast, siger Mette Andersen.

70’er campingvognen kan opleves i de sidste weekender i september.

VIDEO: Nedenfor kan du se, hvordan det gik, da fire unge mennesker flyttede ind i Den Gamle By's 70'er kollektiv.