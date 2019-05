En fars nødråb: Hurtige lastbiler blæser små skolebørn af vejen

'Hej Claus

Jeg har en dreng, der går på Jeksendalskolen.

I al den tid, han har gået der, har det været med en knude i maven, når han skulle sendes afsted om morgenen.'

Sådan indleder Martin Post fra Hørning en mail til formanden for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF).

Mailen er skrevet i denne uge, men det er langt fra første gang, Martin Post kontakter Skanderborg Kommune. Det viser en række mails, han har sendt til TV2 ØSTJYLLAND. Mailkorrespondancen går år tilbage.

Det er særligt de kolde og mørke vintermorgener, der bekymrer Martin Post. Billedet her viser Jeksen Dalvej en vinterdag. Foto: Privat

'Man svigter børnene'

Martin Post har en permanent knude i maven, fordi små skolebørn hver morgen cykler side om side med store lastbiler og busser på Jeksen Dalvej i Hørning.

Det er en smal vej. Der er ingen cykelsti.

- Man svigter børnene ved, at de har sådan en farlig skolevej. Det værste er, at der er meget trafik, og der er 10 centimeter mellem lastbil og barn, når de overhaler, siger Martin Post til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Flere børn fortæller mig, at de bliver blæst helt ud i græsset. Jeg vil rigtig gerne have en cykelsti, så børnene bliver adskilt for den tunge trafik.

37 bilister blev blitzet på seks timer, da en ATK-vogn i august 2018 holdt på Jeksen Dalvej. Udklip fra Aarhus Stiftstidende.

Bilister kører for hurtigt

Så sent som i denne uge kunne Sydøstjyllands Politi på en enkelt morgen melde om 28 sager, hvor bilister kørte for hurtigt på Jeksen Dalvej.

I ét tilfælde drønede en kassevogn afsted med 129 km/t. Bilister må maksimalt køre 60 km/t timen på strækningen.

- Det er utrygt. Jeg frygter, at et barn bliver ramt af en lastbil en tidlig morgen. Kommunen kører kampagne for, at børn skal cykle, og så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at det er med livet som indsats, siger Martin Post til TV2 ØSTJYLLAND.

Hastighedsbegrænsningen på 60 km/t ved Jeksendalskolen indførte Skanderborg Kommune i 2015 - på foranledning af Martin Post.

Der er, som billedet her viser, ikke meget plads til både bilister og cyklister på Jeksen Dalvej i Hørning. Foto: Google Street View

Martin Post: Kommune venter på uheld

Ifølge færdselsloven "påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger

til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen."

Det mener Martin Post ikke er tilfældet, når det gælder Jeksen Dalvej. Hidtil har der dog ikke været hjælp at hente hos Vej og Trafik i Skanderborg Kommune.

'Der er bare ikke ressourcer til, at klare hele Skanderborg kommunes trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på en gang', lød det i april 2018 i en mail fra trafik- og tilgængelighedsrevisor Jette Schmidt.

Flere ansatte i Vej og Trafik har henvist til en prioriteringsliste, når de har afvist at anlægge en cykelsti på Jeksen Dalvej.

'Som du også tidligere er gjort opmærksom på, er vores prioriteringsliste dynamisk. Uheld, hastigheder, antal bløde trafikanter, vejens udformning mv. har indflydelse på ønskernes/projekternes placering på listen', skrev ingeniør Martin Simonsen fra Vej & Trafik i august 2017 i en mail til Martin Post.

- Kommunen er forpligtet til at sikre børn en sikker skolevej, men der skal ske et uheld. De venter på, at der sker noget. Der er ikke registreret nogle ulykker, men hvis der kommer en, bliver det ikke en lille en, siger Martin Post til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har søndag forsøgt at få en kommentar fra formanden for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF). Dette har dog ikke været muligt.

