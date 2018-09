En epoke er slut: Tage-Hansens Gade lukker og slukker

Fredag slutter en epoke i Aarhus.

Det tidligere Amtssygehus på Tage-Hansens Gade lukker officielt. Og skiltet ved indgangen pilles ned.

Det betyder et endegyldigt farvel til hospitalet, som blev indviet i 1935.

Dermed har de røde bygninger i mere end 80 år været en central del af mange aarhusianske patienter, pårørende og ansattes hverdag.

Foto: Tonny Foghmar

I løbet af få uger flytter Aarhus Universitetshospital de sidste afdelinger fra Tage-Hansens Gade til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Det ikoniske hospitalsskilt 'Helbrede, Lindre, Trøste' bliver dog taget med til Skejby for igen at blive hængt op i de nye omgivelser.

- Det bliver en historisk dag, fordi vi markerer, at en epoke er slut. Skiltet betyder meget for os, og derfor passer vi selvfølgelig godt på det, siger Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Det er planen, at grunden skal forvandles til en ny mangfoldig bydel, hvor de gamle bygninger skal integreres.

Tilbage i 2015 købte Aarhus Kommune Amtssygehuset af Region Midtjylland for 400 millioner kroner.

01:13

VIDEO: Da Stadsarkivet indsamlede aarhusianernes minder og billeder om Amtssygehuset, stod folk i kø for at fortælle deres historie. Det skal bruges til at gemme stedets historie. Indslaget er fra den 16. marts 2017.