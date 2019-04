En dato er sat: Letbanen fejrer, at den på et tidspunkt begynder at køre

12. maj går det løs. Transportminister Ole Birk Olesen (LA), Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og letbanens bestyrelse skal ud at køre med letbane mellem Østbanetorvet i Aarhus og Grenå.

Det sker for at fejre, at letbanenstrækningen mellem de to byer "på et tidspunkt åbner", som kommunikationschef ved Aarhus Letbane Jens Velling, udtrykker det.

- Vi vil gerne fejre, at vi på et tidspunkt åbner, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Letbane, som i september 2017 måtte aflyse en stortopslået åbningsfest i 11. time, forventer at begynde at køre på strækningen mellem Grenå og Aarhus i slutningen af april, men vil ikke sætte en fast dato på.

- Man kan sige, at vi gør tingene lidt i omvendt rækkefølge. Vi forventer, at køre to-tre uger og så kommer fejringen, forklarer Jens Velling.

Gratis togtur

Åbningsfesten den 12. maj begynder kl. 10, hvor et særtog vil køre fra Østbanetorvet i Aarhus til Grenå med omkring 100 inviterede personer - blandt andet ministeren og borgmesteren.

Undervejs vil toget stoppe kort på stationerne i Lystrup, Ryomgård og Grenå, hvor lokale foreninger og kommuner stiller an med festligheder.

Særtoget er kun for særligt inviterede, men alle kan på festdagen køre gratis med alle letbanetog mellem Aarhus og Grenå.

Østjyllands svar på S-toget

Når letbanen begynder at køre på strækningen mellem Grenå og Aarhus markerer det gennemførelsen af etape 1 af Aarhus Letbane.

- Det har været en lang og til tider besværlig rejse, så det er godt at komme i mål, siger Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og fortsætter:

- Med færdiggørelsen af etape 1 har vi lagt grundstenen til Østjyllands svar på S-toget. Letbanen er effektiv, komfortabel og miljøvenlig kollektiv transport.