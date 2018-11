Cykel tages ind i kampen mod ulovligt parkerede biler

Et tohjulet køretøj tages nu ind i kampen mod ulovligt parkerede firhjulede i områder med beboerparkering.

I Aarhus Kommune har man nemlig anskaffet sig en kassecykel. Den er udstyret med to scannere, der automatisk kan tjekke nummerplader på begge sider af vejen.

Cyklen er formentlig en verdenspremiere, da man ikke før har kørt rundt med nummerpladescannere på cykel.

- Når jeg har scannet igennem, så kan et par cityassistenter komme efterfølgende og de får genereret en liste med de biler eller nummerplader, der ikke har betalt eller har beboerlicens, siger Stig Rasmussen, der er cityassistent.

På den måde kan cityassistenter – det er det, parkeringsvagterne hedder i Aarhus – hurtigere tjekke hele kvarterer.

Byrådet i Aarhus har besluttet, at der i løbet af 2019 og 2020 vil blive flere områder med beboerparkering inden for Ringgaden. Cyklen skal være med til hurtigere at tjekke om bilerne er lovligt parkeret.

- Formålet med denne scanner er, at vi kan komme rundt i et så stort et område som muligt. Vi scanner nummerpladen for at se om der er gyldig betaling eller beboerlicens, siger Stig Rasmussen.

- I bund og grund så handler det om service for de beboere, der bor ude i områderne og de gæster, der kommer til byen. Vi vil gerne have, at der er p-pladser til alle, siger Stig Rasmussen.

Der er to scannere på cyklen, som scanner nummerplader på begge sider af vejen.

- Der skal være plads til de beboere, der er i beboerområdet. Det er så at sige deres egne pladser, siger Stig Rasmussen.

Der er formentlig tale om en verdenspremiere. For teknologien har været brugt blandt andet i Norge. Men det er første gang, at man gør brug af en cykel til at køre rundt med scannerne.