En af verdens bedste oste kommer fra Østjylland

Der har netop været afholdt World Cheese Awards i Bergen i Norge. Her smager dommere fra hele verden på omkring 3500 oste.

Læs også GROTESK VIDEO: Bil kører på letbaneskinner

- Det er professionelle folk. Det er ikke hr. og fru Jensen, der bare synes, det smager godt. Det er folk, der er vant til at smage på ting. I år var det blandt andet Claus Meyer, fortæller Thomas Lindbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Har været med i 13 sæsoner: Aarhusiansk danser rørt til tårer

Han er indehaver af GRAND fromage, som har ostelager og virksomhed i Galten ved Skanderborg og butikker i Aarhus og København.

Som jeg siger til mine medarbejdere, måske er vi heldige, eller også så kan vi et eller andet. Og det har vi så kunnet tre år i træk. Thomas Lindbjerg, indehaver, GRAND fromage.

Læs også Stenkast mod 20-årig kvindelig bilist

For 3. år i træk kunne de modtage prisen som ”Super Gold”, som den første og eneste virksomhed nogensinde.

Lihmskov Extra 24 måneder, som i følge World Cheese Awards er verdens 7. bedste ost. Foto: Grand Fromage

I år vandt de for deres komælksost Lihmskov Extra "Super Gold".

- Det er en klasse, man laver inden den officielle. Bronze, sølv, Super Gold, og derefter verdens bedste oste, forklarer Thomas Lindbjerg.

Læs også Sparerunde koster 140 stillinger hos Arla: Hovedkontoret i Viby rammes hårdt

- Og som jeg siger til mine medarbejdere, måske er vi heldige, eller også så kan vi et eller andet. Og det har vi så kunnet tre år i træk, fortæller Thomas Lindbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Familievirksomhed siden 1883

Thomas Lindbjerg er femte generation i mejerivirksomheden. Det hele begyndte tilbage i 1883, da Thomas Jensen af Lindbjerg køber Vallund Mejeri i Vestjylland – som Thomas Lindbjerg er opkaldt efter.

I 1999 åbner Thomas Lindbjerg og hans far Jens-Einer Lindbjerg Jensen GRAND fromage i Aarhus. Fabrikken ligger nu i Galten og der er butik i Aarhus og København.

Thomas Lindbjerg og hans far Jens-Einer Lindbjerg Jensen ejer og driver GRAND fromage i Galten. Foto: Grand Fromage

- Det vi laver er unikke danske håndværksoste. På den måde, at vi går ud til de producenter, der har det rigtige håndværk og håndelag, og kan det, vi skal bruge, fortæller Thomas Lindbjerg.

Producenter laver den ost GRAND fromage skal bruge, og producerer den ud fra den bestilte opskrift.

Dommerne til World Cheese Awards smagte og bedømte 3500 oste. Foto: MARIT HOMMEDAL / Ritzau Scanpix

- Forskellige oste som vi lagrer. Helt overordnet raffinerer vi det hen i den smag, vi ved forbrugere og kokke vil have, siger Thomas Lindbjerg og forklarer.

- Vi sælger smag og oplevelser.

Læs også 70 børn til LAN-party: Sendt hjem da internettet forsvandt

Det tager tid at lave den helt perfekte ost. Den nykårede vinder kræver over et år.

- Den modner vi i 12-14 måneder i vores modningsfaciliteter i Galten, siger Thomas Lindbjerg.

Det er hovedsagligt danske og skandinaviske oste, men også pølser, skinker og franske oste.

Jorn Harfsund fra Norge vandt World Cheese Awards 2018 med sin gouda "Fanaosten". Foto: MARIT HOMMEDAL / Ritzau Scanpix

I Galten er der seks medarbejdere, der vender, vasker, modner og pakker ostene. Det bliver til adskillige tons oste om året, og de leverer oste til 600 restauranter i hele Skandinavien.

Komælksost med krystaller

”Super Gold”-osten hedder Lihmskov, som er en komælksost med krystaller.

- Det er en fast komælksost, som er unik i sin konsistens, og sin smag. Den smager af ristet hasselnødder og karamel, og så har den de her kæmpe store proteinkrystaller, som eksploderer inde i munden.

Det er aminosyrer, som danner små proteinkrystaller og gør, at du får smagsbomber ind i munden. Thomas Lindbjerg, indehaver, GRAND fromage.

Læs også Elever: Nudler og bæredygtige huse skal redde kloden

Og det er netop krystallerne, der gør forskellen for smagsoplevelsen.

- Det er aminosyrer, som danner små proteinkrystaller og gør, at du får smagsbomber ind i munden. Man tror det er saltkrystaller, men det er ikke salt. Det er en skrøne. Det er små smagsbomber, som eksploderer, når du tygger på dem. Det er det, mange godt kan lide, fortæller Thomas Lindbjerg.

World Cheese Awards blev i år afholdt i Bergen i begyndelsen af november. Foto: MARIT HOMMEDAL / Ritzau Scanpix

Til World Cheese Award må alle sende deres oste ind. Arla og også mindre producenter gør det, og i år var der 3500 oste.

Ud over prisen som ”Super Gold” blev Lihmskov også kåret til den 7. bedste ost i hele verden.

- Det betyder, at vores lille virksomhed tør tro på, at vi gør en forskel. Vi kan noget, som andre ikke kan. Det er vi stolte, fortæller indehaveren.

Læs også Landsby uden købmand i fem år: Nu har borgerne indsamlet millioner

Han fortæller desuden, at måden vi danskere spiser ost på, har ændret sig markant, siden de begyndte at lave oste.

- Ost har bevæget sig meget. Da vi startede ville de fleste gerne have en god skæreost på rugbrød. I dag er en god ost en, man drikker til et glas vin eller cocktail, inden man spiser. Eller den ost man skærer humpler af efter en god middag, som man sidder og hygger sig med, fortæller Thomas Lindbjerg.

Her kan du læse mere om World Cheese Awards.

Her kan i se vinderne til World Cheese Awards. Grand Fromage fik en samlet 7. plads. Foto: World Cheese Awards