En af valgets tabere i Østjylland: - Troede den var hjemme

Venstre fik seks mandater i Østjyllands Storkreds, og Favrskov-kandidaten Anders G. Christensen fik sjette flest stemmer. Så skulle man tro, at pladsen på Christiansborg var hjemme. Men sådan skulle det ikke gå.

Til stor ærgrelse for kandidaten selv.

Der troede jeg, den var hjemme, og sagde yes til min hustru. Men så måtte vi lige regne på listestemmerne. Anders G. Christensen (V)

Heidi Bank snuppede nemlig i stedet den sidste østjyske plads lige for næsen af ham på grund af reglen om listestemmer.

- Jeg fik flere personlige stemmer end Heidi Bank, men hun henter så mandaten på listestemmerne. Det er en lidt en tom fornemmelse at stå med, siger Anders G. Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Stemmefordeling Anders G. Christensen Personlige stemmer: 3.193 Listestemmer: 1.923 Total: 5.116 Heidi Bank Personlige stemmer: 2.943 Listestemmer: 2.708 Total: 5.651 Kilde: Danmarks Statistik

Han ventede i spænding på de personlige stemmer fra Aarhus, som lod vente på sig. Da de var offentlige, lignede det en valgsejr for Anders G. Christensen.

- Der troede jeg, den var hjemme, og sagde yes til min hustru. Men så måtte vi lige regne på listestemmerne.

De betød så i stedet, at det blev til et bittert nederlag for politikeren, der nu er suppleant til folketinget.

Nye folketingsmedlemmer jubler

Anderledes glæde er der hos nogle af de kandidater, der for første gang er blevet valgt ind i folketinget.

I Østjyllands Storkreds er de nye på borgen Camilla Fabricius (S), Katrine Robsøe (RV), Anne Sophie Callesen (RV), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Mona Juul (K), Lars Boje Mathiesen (NB), Heidi Bank (V) og Fatma Øktem (V).

Læs også Sven-Erik fik færrest stemmer: - Bare glad for konen stemte på mig

En af dem, der er helt overrumplet over valget og udsigten til et liv på Christiansborg, er De Radikales Katrine Robsøe.

- Det er et vildt resultat. Jeg kan ikke lige finde et bedre ord. Jeg er vildt glad for det. Det giver en enorm opbakning til det, jeg gerne vil kæmpe for, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg havde håbet på det og arbejdet for det, men jeg havde ikke regnet med det. Det kan man ikke, men man kan kæmpe for at fortælle til folk, hvad man mener, fortsætter hun.

Katrine Robsøe fik 3.430 personlige stemmer ved valget.

Vil fortsætte med at være lærer

En anden af de nye østjyder på borgen kan sågar også bryste sig af at komme fra et helt nyt parti.

Aarhusianske Lars Boje Mathiesen er en af de fire politikere, der skal repræsentere Nye Borgerlige i Folketinget de kommende fire år.

Drømmen er at kombinere de to ting, men det hele er stadig så nyt. Jeg skal have snakket med min arbejdsgiver først. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige

- Det er et historisk resultat. Ikke siden 1987 er det lykkes et parti helt uden for borgen at komme ind. De andre nye partier har haft folketingsmedlemmer i forvejen. At det så er mig, der er kommet ind, er jeg rigtig stolt over, siger Lars Boje Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fik selv 2372 personlige stemmer, og det er i en valgkamp, hvor han skulle passe et fuldtidsjob som skolelærer ved siden.

00:32 VIDEO: Lars Boje Mathiesen er stolt over Nye Borgerliges valg. Luk video

Erhvervskvinde brager ind

Et job han i øvrigt drømmer om fortsat at have en tilknytning til, selvom han skal være folketingspolitiker.

- Drømmen er at kombinere de to ting, men det hele er stadig så nyt. Jeg skal have snakket med min arbejdsgiver først, lyder det fra Lars Boje Mathiesen.

For De Konservative stillede erhvervskvinden Mona Juul for første gang til valget – og bragede ind med 3.846 personlige stemmer.

- Jeg kommer til at varetage østjyske interesserer inden for erhverv, infrastruktur og natur og kultur, bare for at nævne nogle af tingene, lyder det fra en glad og taknemlig Mona Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg kommer til at kæmpe meget for, at vi skal få råd til alle de ting, vi gerne vil have i vores velfærdssamfund, siger hun.