En 26-årig bilist blokerede for ambulance under udrykning

En ambulance kom onsdag kørende med fuld fart og udrykning. Det respekterede en 26-årig mandlig bilist ikke.

- Ambulancen kom kørende med udrykning, så bemærkede de et køretøj, der kører tæt på, overhaler indenom, kører foran og sænker farten. Til sidst blokerer den for ambulancen, så den ikke kan komme videre, siger politiassistent ved Østjyllands Politi, Rama Meree.

Når en ambulance kommer er det ofte, fordi at det er noget livsfarligt, derfor skal de hurtigt frem, så de kan tilse den patient de er på vej til. Rama Meree, politiassistent, Østjyllands Politi

Det var ved rundkørslen ved Paludan Müllers Vej i Trige, at den mandlige bilist generede ambulancen.

- Vi kender ikke begrundelsen for, at bilisten gjorde, som han gjorde, siger Rama Meree.

Bilisten er ikke blevet sigtet, og så undersøger man nærmere om, hvad der kommer til at ske.

- Det kan være alt fra frihedsstraf til bødestraf, siger Rama Meree.

Vigtigt at respektere

Østjyllands Politi fortæller, at det er vigtigt, at man som bilist respekterer, når der kommer en ambulance.

- Når en ambulance kommer er det ofte fordi, at det er noget livsfarligt, derfor skal de hurtigt frem, så de kan tilse den patient, de er på vej til. Det kan være forskellen på liv og død.

På Østjyllands Politis facebookside kan man læse, hvad man skal gøre, når der kommer en ambulance med udrykning.

- Giv altid tegn med bilens blinklys, så udrykningen kan se, at du har set den og er ved at trække ud til siden. Bliv ved med at blinke, indtil udrykningskøretøjet har passeret dig.

