Emma åbnede plejehjem og lukker det nu 42 år senere

Emma Frandsen er helt unik på det snart lukkede Søkilde Plejehjem i Ry. I 42 år har hjemmet taget hånd om de syge og ældre, og i alle årene har hun været en del af stedet.

Der er altså også gode ting i dag. Vi har mindre teams, så vi kan være mere nærværende omkring de ældre. Emma Frandsen, ansat på Søkilde Plejehjem

Mere end fire årtier er det altså blevet til for social- og sundhedsassistenten, der har valgt at benytte plejehjemmets lukning til at træde tilbage.

- Det er da vemodigt og har været en svær beslutning, men mentalt har jeg arbejdet med det i lang tid, siger Emma Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange flere ansatte

Med så mange år det samme sted, har hun på tætteste hold kunne følge udviklingen, og hun forsikrer om, at der er sket meget.

Emma Frandsen blev færdiguddannet som sygehjælper, da hun var 21 år, og straks efter fik hun job på Søkilde Plejehjem. Hvor hun så altså har været siden.

Dengang var der blandt andre oldfruer, sygeplejersker, køkkenassistenter og laboranter ansat. Det er der ikke længere.

Emma Frandsen medgiver, at stuerne til de ældre godt kunne være større, end de er på Søkilde Plejehjem.

Både fordele og ulemper i dag

- Vi har mere travlt nu, og så kan man sige, at det var bedre i gamle dage, men der er altså også gode ting i dag. Vi har mindre teams, så vi kan være mere nærværende omkring de ældre, fortæller Emma Frandsen og fortsætter:

- De 42 år er gået hurtigt, og det er da vemodigt. Jeg har altid været glad for at gå på arbejde, siger Emma Frandsen.

Søkilde Plejehjem lukker, fordi det er slidt ned, og stuerne er for små. Mange af lejemålene er der ikke ændret synderligt på siden åbningen i 1976.

Så det er formentlig tiltrængt for de ældre, at de skal flytte ind på et nyopført plejecenter, Fællesskabets Hus i Ry.

Skanderborg Kommune har endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med Søkilde Plejehjems snart tomme bygninger.

Kommune med mange trofaste folk

På det nye plejecenter er Emma Frandsen så ikke blandt de ansatte længere. Men bare det, at hun har været det på Søkilde i over 40 år, er en sjældenhed. Altså lige på nær i Randers Kommune.

Her kunne man nemlig sidste år fejre, at kommunen har det højeste antal medarbejdere med mere end 40 års anciennitet.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi har så mange 40 års jubilarer, som vi har. Det vidner om, at Randers er en rigtig god arbejdsplads, og at vores medarbejdere er dedikerede i at gøre noget for vores borgere, fortalte borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

'Bliver færre med 40 års jubilæum'

En af de trofaste medarbejdere, som blev fejret sidste år, var Birgit Graversen. Hun har været ansat som sagsbehandler i Randers Kommune siden den 1. maj 1978.

- Det er lidt underligt at tænke, at der pludselig er gået 40 år. Det kan man ikke helt forstå, men jeg har ikke haft lyst til at søge andet. Der er sket nye ting, og jeg har fået lov at prøve forskellige ting, selvom jeg har arbejdet inden for samme område, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver færre af dem, jeg tror, at de unge har mere mod på at prøve noget nyt. Jeg har tror, at tiden har ændret sig. Birgit Graversen, sagsbehandler, Randers Kommune

Hun tror også, at der bliver færre med 40 års jubilæum.

- Der bliver færre af dem, jeg tror, at de unge har mere mod på at prøve noget nyt. Jeg har tror, at tiden har ændret sig.

Birgit Graversen blev i oktober sidste år blandt andet taget imod af borgmesteren i Randers.