Emil vil være Europas bedste gulvlægger: Er rigtig god til linoleum

Mange forbinder landshold og europamesterskaber med sport og sportsudøvere. Men EuroSkills er europamesterskaberne for erhvervsuddannelseselever og unge håndværkere.

EuroSkills er i fuld gang i Budapest. Blandt de 450 unge håndværkere fra 26 europæiske lande er Emil Bay på 24 år fra Aarhus, som kæmper om at blive Europas bedste gulvlægger.

- Jeg er ikke så godt til paket, men jeg er rigtig god til linoleum. Jeg fik en dårlig start i paketopgaven, fortæller Emil Bay til TV2 ØSTJYLLAND.

Når man siger, at vi er et landshold, forstår de ikke, at vi er et landshold som håndværkere. Der kunne godt være meget hype omkring det. Emil Bay, gulvlægger, Aarhus

Han er på landsholdet for håndværkere, men når han fortæller det til folk, forbinder de det hurtigt med sport.

- Halvdelen af de folk, jeg snakker med, ved ikke, hvad EuroSkills er. Når man siger, at vi er et landshold, forstår de ikke, at vi er et landshold som håndværkere. Der kunne godt være meget hype omkring det.

Der er stor koncentration hos Emil Bay, mens konkurrencen er i gang.

Håber på medalje

Onsdag havde Emil en hård start, hvor der var opgave i paketgulv.

- Jeg blev ikke færdig. Jeg manglede en halv times arbejde, så det var der ikke noget at gøre ved. Jeg får nok lidt svært ved at hente en medalje, men håber på det bedste.

Emil Bays forældre er rejst til Budapest for at bakke ham op, og de synes også, at det er godt, at der kommer fokus på erhvervsuddannelserne, og hvad håndværkerfaget kan.

Der er så mange, der går den gymnasiale veje og videre på universitet, så jeg synes, at det er dejligt, at der kommer fokus på de håndværksmæssige fag. Ulla Bay, mor til Emil, Galten

- Dejligt, at der kommer fokus på den del af uddannelserne. Der er så mange, der går den gymnasiale veje og videre på universitet, så jeg synes, at det er dejligt, at der kommer fokus på de håndværksmæssige fag, siger Emils mor, Ulla Bay fra Galten.

Emil Bay har ikke sin interesse fra fremmede. Hans far er nemlig også gulvlægger.

- Vi er stolte, det er fantastisk. Han tog det hundrede procent til sig, så jeg tror, at han har fundet sin plads, siger Morten Jensen, som er gulvlægger fra Galten.

Ulla Bay og Morten Jensen er taget til Budapest for at støtte deres søn i konkurrencen.

Hvert sekund er afgørende

Det danske håndværkerlandshold har en teamleder med til at guide og støtte dem gennem konkurrencen.

- Jeg skal forsøge at hjælpe dem, der har knap så glade smil til at blive bedre og opnå det allerbedste, selvom de har haft en off-dag. Så skal jeg hjælpe de glade smil til at blive der. Min rolle er at holde dem mentalt klar på at være i konkurrence, siger Nicolai Asmussen, teamleder for det danske håndværkerlandshold.

Nicolai Asmussen fortæller, at stemningen allerede er blandet efter den første dag, hvor nogen af deltagerne er i kulkælderen efter at have lavet småfejl.

Hvert sekund i konkurrencen er afgørende, derfor må man ikke spilde tid på at kigge ud på publikum.

- Det værste er at tænke på, hvor langt konkurrenterne er og komme til at skule op til publikummet, så mister man hurtigt tid. De har planlagt og planlagt, så det er sekunder, der afgør det, fortæller Nicolai Asmussen.

