Ellen og Malte holder ferie i shelter: - Man skal ikke flyve langt væk for dejlige oplevelser

Det er populært som aldrig før at overnatte i det fri, og selvom det har regnet i dag, og sommeren så småt går på hæld, så har det altså ikke fået folk til at blive indenfor.

Heller ikke parret Ellen Obdrup og Malte Bjørn.

Læs også Populært som aldrig før: Rekordmange sover under åben himmel

De holder sommerferie i naturen og har blafret helt fra deres hjemby, København, og har nu slået sig ned i en shelter ved Ørnbjerg Mølle ved Ebeltoft.

- Vi vil gerne lidt ud i den danske natur, og få lidt ro inden vi starter på studie. Og vi vil gerne lære lidt mere af Danmark at kende. Man skal ikke altid rejse langt for dejlige oplevelser, siger Ellen Obdrup til TV2 ØSTJYLLAND.

01:41 VIDEO: Der er flere fordele ved at overnatte i naturen, hvis man spørger naturelskeren Ellen Orbdrup. Luk video

Parret har været på Anholt inden de ankom til Ørnbjerg Mølle i dag, mandag, og på deres tur har de tydeligt kunne mærke, at der er rift om shelterne.

- Man kan helt sikkert godt mærke, at der er mange andre mennesker her også, siger Ellen Obdrup.

Rekordmange sover i naturen

Det er bestemt ikke kun Ellen Obdrup og Malte Bjørn, der holder sommerferie i shelters rundt i landet.

I det første halve år af 2019 har hele 102.717 personer nemlig sovet på en af Naturstyrelsens store lejrpladser i Danmark. Det er en kæmpe stigning i forhold til 2018.

Vi har fået øjnene op for, at det er godt for det mentale helbred at være i naturen Peter Brorstrøm, skovrider, Naturstyrelsen i Randers

Og det er der en særlig grund til, mener Peter Brorstrøm, der er skovrider hos Naturstyrelsen i Randers.

- Vi har fået øjnene op for, at det er godt for det mentale helbred at være i naturen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

01:28 VIDEO: Det er en fordel for både borgerne og naturen, at så mange bruger Naturstyrelsens lejrpladser, lyder det fra skovrideren Peter Borstrøm. Luk video

Det er ikke kun en fordel for borgerne, at vi bruger naturen mere. Det er faktisk også en fordel for naturen selv.

- Når vi bruger naturen, lærer vi også at holde af den. Og det man holder af, det passer man også godt på, siger Peter Brorstrøm.

Peter Brorstrøm anbefaler, at man planlægger lidt inden, man begiver sig ud i naturen. Det kan for eksempel være godt at vide, hvor den nærmeste vandpost eller det nærmeste toilet er.

OVERNATNING I STATENS SKOVE OG NATUROMRÅDER Borgerne kan frit sove i sovepose i skovbunden uden at skulle have tilladelse.

Man kan frit telte i mindre telte i 201 skove uden at skulle have tilladelse. Teltene skal dog bl.a. være uden for synsvidde af drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje.

Man kan frit telte på hen ved 300 ”Små lejrpladser”. Disse pladser er rettet mod familier eller enkeltpersoner. På en del af disse pladser er der også shelters, bålpladser mv. Man kan ikke booke pladserne.

Større grupper fra for eksempel skoler, spejdere, foreninger, børneinstitutioner m.v. kan frit telte på omkring 160 ”Store lejrpladser”. Man skal booke pladserne. Pladserne har typisk flere shelters, bålpladser og andre faciliteter med god plads. Kilde: Naturstyrelsen

I det første halvår af 2018 var der godt 81.000 personbookinger af de store lejrpladser. Med mere end 102.000 personbookinger i første halvår af 2019 er der en stigning på mere end 25 procent i forhold til sidste år.

I 2013 var der for et helt år 105.155 personbookinger, hvilket næsten svarer til det antal, der har været booket det første halve år i år.

Læs også Hærvejen hitter: Skal være Nordeuropas Camino

Lejrpladserne er for alle

Naturstyrelsen har 175 store lejrpladser på statens skov- og naturområder fordelt over hele landet. På disse lejrpladser er det muligt at overnatte under primitive forhold.

De store lejrpladser kan bookes til grupper fra skoler, spejdere, klubber, familier og andre større grupper, hvis man vil sikre sig en plads i løbet af sensommeren eller efterårsferien.

01:26 VIDEO: Det kræver det helt rette udstyr, når man overnatter i en shelter. Se, hvad Malte Bjørn og Ellen Obdrup har med for at kunne lave mad, Luk video

Udover de store lejrpladser råder Naturstyrelsen også over en lang række mindre lejrpladser, som man dog ikke kan booke på forhånd. Her fungerer først-til-mølle-princippet.

Man kan også slå teltet op i en af de over 200 statsejede skove med fri teltning. Det er derfor altid muligt at sove i skovbunden på Naturstyrelsens arealer et sted i landet.

Man kan også tjekke op på mulighederne for at overnatte i naturen og booke en stor lejrplads her.

Malte Bjørn og Ellen Orbdrup kunne blandt andet nyde denne smukke solnedgang og hestene ved Ørnbjerg Mølle.