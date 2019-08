Ellemann-Jensen overtager magtfuld post i Venstre

En ny magtdeling er faldet på plads i Venstre.

Venstres folketingsgruppe har valgt næstformand Kristian Jensen (V) til gruppeformand og Jakob Ellemann-Jensen (V) til politisk ordfører.

45-årige Jakob Ellemann-Jensen er valgt her i Østjylland, hvor han ved folketingsvalget tidligere på året fik 19.388 personlige stemmer. Han overtager posten som politisk ordfører fra en anden østjyde - Britt Bager.

Formand Lars Løkke Rasmussen (V) fortæller om fordelingen af posterne efter et møde mandag. Det sker efter spekulation om Lars Løkke Rasmussens fremtid.

- Det er vigtigt, at Kristian Jensen bliver vores gruppeformand. Det har han været før, og det har han gjort godt. Derfor er jeg glad for, at Kristian vil gøre det igen, siger Løkke.

Med knap 20.000 personlige stemmer fik Jakob Ellemann-Jensen næstflest stemmer i Østjyllands Storkreds ved valget tidligere på året. Han blev kun overgået af kollegaen og vennen Nicolai Wammen (S), som fik 23.427. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Besættelsen af posterne kan ses som en indikator på, hvem der engang i fremtiden skal være formand for partiet, hvor det i en årrække har været kutyme, at næstformanden tog over, når formanden gik af. Men det er ikke så sikkert længere ifølge iagttagere.

BLÅ BOG: Jakob Ellemann-Jensen * Født: 25. september 1973 (45 år). * Fødested: Hørsholm. * Søn af forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende chefredaktør Alice Vestergaard. Han er bror til Venstres netop afgående gruppeformand, Karen Ellemann.

Karriere: *Politisk ordfører fra 2015 til 2018 og igen fra 2019. Miljø- og fødevareminister fra 2018 til 2019. *Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015. *Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015. * Uddannelse: Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School i 2002. * Civilstand: Han er far til tre børn. De to første fik han med sin tidligere hustru, Rikke Ellemann-Jensen, og han har også et barn med sin nuværende hustru, Anne Marie Preisler. Kilder: Ritzau, Folketinget.

Løkke: Jeg er formand for Venstre

Flere navne har været nævnt som fremtidens formand for partiet, og i øjeblikket er det Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen, der nævnes.

Fredag aften sagde den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han havde en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet tilbage.

Det blev tolket som et signal om, at han vil fortsætte som formand trods spekulationer om, at han ville træde tilbage, hvis blå blok tabte magten ved folketingsvalget 5. juni i år.

Det gjorde blokken, men Venstre gik til gengæld markant frem ved både europaparlamentsvalget og folketingsvalget. Kristian Jensen gik samtidig tilbage målt på antallet af personlige stemmetal, og diskussionen om arvtageren blussede op på ny.

Løkke understreger mandag, at han er formand for partiet.

- Jeg er formand for Venstre, og det bliver jeg ved med at være. Der er ikke nogen, der udfordrer mit lederskab eller har valgt at stille op imod mig, siger Lars Løkke Rasmussen.

Venstre Venstres gruppe har mandag konstitueret ledelsen af folketingsgruppen efter folketingsvalget 5. juni. Den ser ud som følger:

* Gruppeformand: Kristian Jensen. * Politisk ordfører: Jakob Ellemann-Jensen. * Gruppenæstformand: Sophie Løhde. * Gruppesekretær: Erling Bonnesen. Karen Ellemann besætter posten i Folketingets Præsidium. De øvrige ordførerposter i Venstre ventes først fordelt på partiets sommergruppemøde i slutningen af ugen.

Gnidninger i partiet

Der har tidligere været gnidninger i Venstre-toppen, ikke mindst under formandsopgøret i sommeren 2014, hvor Lars Løkke blev udfordret af næstformand Kristian Jensen. Det endte med, at de delte formandskabet mellem sig.

Under valgkampen i år udgav Lars Løkke pludselig en samtalebog, hvor han såede tvivl om Kristian Jensens ledelsesevner.

Næstformanden har ellers tidligere være udset som naturlig arvtager, men det billede står ikke længere så klart.

Karen Ellemann og Britt Bager har siden begyndelsen af sidste år siddet på pladserne. Karen Ellemann stopper som gruppeformand og bliver første næstformand i Folketinget.

Jakob Ellemann-Jensen har før været politisk ordfører, men stoppede da han blev udnævnt som miljø- og fødevareminister.

De øvrige ordførerposter i Venstre ventes først fordelt på partiets sommergruppemøde, der finder sted torsdag til lørdag.