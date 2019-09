Ellemann-Jensen: Det skal være slut med fløjkrige i Venstre

Det skal være slut med fløjkrig, og loyaliteten til formanden skal herske.

Sådan siger Jakob Ellemann-Jensen (V), der er valgt her i Østjylland, i sin præsentationstale ved Venstres ekstraordinære landsmøde, hvor han lørdag blev valgt som partiets nye formand.

Læs også Så er det endeligt: Jakob Ellemann-Jensen er ny formand for Venstre

'Fløjkrige er fortid'

- Venstre er et parti med en stolt fortid og en strålende fremtid. Hvis vi altså selv vælger det. Det kommer ikke af sig selv. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen, siger Ellemann-Jensen.

- Det kræver først og fremmest, at vi er enige om, at fløjkrige er fortid. For at sige det helt uden omsvøb: Jeg er dødtræt af fløjkrig og fløjkrigere og den kultur, der følger med.

Jakob Ellemann-Jensen er lørdag officielt valgt som formand for Venstre. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Både i folketingsgruppen, men også lokalt, hvor der har været foreninger på den ene side og på den anden side.

- Hvis det får lov at fortsætte, så er det et spørgsmål om tid, før Venstre ikke længere er det store statsministerparti i blå blok. Det vil ikke være det værste.

Læs også Søsteren om Venstres kommende formand: - Han skal passe på med ikke at virke arrogant

- Det værste vil være, at vi har fortjent det. Så lad mig gøre det krystalklart, så ingen er i tvivl.

- Hvis jeg bliver formand for Venstre, vil jeg ikke bebrejde nogen fortidens loyalitet. Og jeg forventer også entydigt, at det gælder alle andre, så længe der ikke er tvivl om fremtidens loyalitet. Loyaliteten overfor vores parti, vores landsmøde og vores formand, siger Ellemann-Jensen.

Blå bog - Født: 25. september 1973 (45 år) i Hørsholm. - Søn af forhenværende udenrigsminister og Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende chefredaktør Alice Vestergaard. Han er bror til Karen Ellemann, der også sidder i Folketinget for Venstre. - Uddannelse: Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School i 2002. Erhvervskarriere: 1992–1994: Værnepligtig menig og sergent, Den Kongelige Livgarde. 1994–1996: Løjtnant, Sjællandske Livregiment. 1996–1999: Premierløjtnant af reserven, Den Internationale Brigade. 1999–2000: Kaptajn, den danske bataljon i Bosnien-Hercegovina. 2000–2002: Juridisk rådgiver, PwC Consulting. 2002–2005: Jurist, IBM Danmark. 2005-2007: Afdelingschef, IBM Danmark. 2007-2011: Koncernjurist, GN Store Nord. Han er far til tre børn. Det seneste har han fået med sin nuværende hustru, Anne Marie Preisler, mens han har to fra et tidligere forhold. Kilder: Ritzau, Folketinget.

Vil skabe ro

Venstre har fået ny formand og næstformand efter en tumultarisk august. Her sagde Lars Løkke Rasmussen (V) farvel som formand og Kristian Jensen (V) som næstformand efter intern uro.

- Hvis I viser mig den tillid, det er at blive valgt til Venstres formand, vil jeg opfatte mit valg som et klart mandat til at skabe ro, sagde Jakob Ellemann-Jensen i sin præsentationstale kort tid inden, han blev valgt som ny formand.

Læs også Borgere jubler efter lang kamp: - Jeg er fuldstændig lykkelig

- Og - hvis det kommer dertil - gøre, hvad der skal til for at undgå en genopførelse af den fløjkrig, der har martret Venstre.

- Det kræver en klar ansvarsfordeling. Det er slut med tvivl om, hvem der bestemmer hvad, og hvordan magten er fordelt. Formandskabets tid i Venstre er forbi. For fremtiden har Venstre én formand, siger Ellemann-Jensen.

03:33 Efter en hektisk weekend i Venstre har Jakob Ellemann-Jensen nu officielt meldt ud, at han ønsker at overtage pladsen fra Lars Løkke Rasmussen og blive partiets nye formand. Der er stor tiltro til ham her i Østjylland, hvor han er opstillet i Aarhus Syd-kredsen. Indslaget er fra 4. september. Luk video

Han vil ikke kun samle Venstre. Men også blå blok.

- Jeg er ikke fredsmægler. Jeg er ikke diplomat. Og jeg er slet ikke parterapeut. Men jeg ved, at det hele begynder med en kop kaffe.

- Kære Søren Pape, Kristian Thulesen Dahl, Alex Vanopslagh og Pernille Vermund. Jeg håber, at I har tid i kalenderen, siger Ellemann-Jensen med henvisning til partilederne for De Konservative, DF, LA og Nye Borgerlige.