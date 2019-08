Ellemann afviser snak om formandspost: Der er brug for refleksion

Den mand, som nævnes som den største favorit til at overtage den ledige formandspost i Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, vil endnu ikke afsløre, om han har tænkt sig at gå efter magten i partiet.

Det siger han til pressen efter det dramatiske og netop afsluttede hovedbestyrelsesmøde i Venstre, hvor LArs Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har trukket sig som formand og næstformand.

Vi står i en svær situation. Vi er følelsesmæssigt meget påvirket af det. I dag har vi brug for at være det. Det her kalder på refleksion og omtanke, for vi skal videre og vi skal videre sammen. Jakob Ellemann-Jensen

- Vi har haft et hovedbestyrelsesmøde i dag, som har været svært for os alle sammen, siger han.

- Vi står i en svær situation. Vi er følelsesmæssigt meget påvirket af det. I dag har vi brug for at være det. Det her kalder på refleksion og omtanke, for vi skal videre og vi skal videre sammen.

Fremhævet af flere

Ellemann er ellers allerede blevet fremhævet af flere Venstre-folk som det bedste bud på en mand, der kan samle partiet.

Folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen og Marcus Knuth gjorde det endda før, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen havde trukket sig.

Og da det lørdag middag stod klart, at Venstre skulle have en ny formand, var tidligere minister Søren Pind, borgmester i Viborg Ulrik Wilbek og miljøordfører Jacob Jensen blandt de første til fremhæve partiets nuværende politiske ordfører som den oplagte nye leder:

Nu må Venstre samle sig om en ny høvding. Den person som hele partiet kan samles om og som kan hele sårene er @JakobEllemann Der forestår ham en stor opgave. Alle Venstrefolk bør hjælpe ham dermed. — Søren Pind (@sorenpind) August 31, 2019

Tak til @larsloekke og @Kristian_Jensen fordi I lytter til vores tillidsfolk - og ikke mindst TAK for jeres indsats for @venstredk gennem mange år. For mig er der ingen tvivl, at @JakobEllemann bør være @venstredk s næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre. #dkpol — Jacob Jensen (@jacobjensenMF) August 31, 2019

Blandt Venstres vælgere er Jakob Ellemann-Jensen også en favorit. I en måling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken, som blev udgivet fredag, var han således sammen med Lars Løkke Rasmussen suverænt den person flest troede på kunne sikre Venstre fremgang som formand.

I fars fodspor

Det er på Venstres landsmøde den 21. september, medlemmer skal beslutte, hvem der skal være Venstres næste formand.

Hvis Ellemann ender med at stille op og derefter bliver valgt, vil han gå i sin far Uffe Ellemann-Jensens fodspor.

Fra 1985-1998 sad han som formand for Venstre.