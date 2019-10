Elevers lunger er særligt udsatte: - Det er vigtigt at passe på sig selv

Når klokkerne ringer ud på landets erhvervsskoler, tænder tre gange så mange elever en cigaret som på de almene gymnasier.

Det skal der laves om på, mener Lungeforeningen, 3F og Sundhedsstyrelsen. Med deres fælles projekt 'Friske Lunger i Arbejde' besøgte de i dag Randers Erhvervsskole i håbet om at fremme elevernes sundhed.

For det er ikke kun rygning, eleverne bliver udsat for. Faktisk udsættes mange af eleverne også for støv, røg og partikler i deres arbejde på værkstederne.

- Vi vil gerne sætte fokus på at få de unge mennesker til at stoppe med at ryge og få dem til at tænke over de gasser og støvpartikler, der kan være i arbejdslivet, når man tager en uddannelse på erhvervsskolerne, siger Jonas Kjær Gærveg, der er instruktør ved Dansk Firmaidrætsforbund til TV2 ØSTJYLLAND.

Firmaidrætsforbundet har sat fem instruktører til rådighed, der skal fortælle de unge om lungesundhed. Det gør de blandt andet ved at teste deres lungefunktion.

Fakta om ”Friske Lunger i Arbejde” Projektet startede i 2018 og løber frem til udgangen af 2020.



Projektets formål er at fremme og forbedre lungesundheden på landets erhvervsskoler med fagretningen ”Teknologi, byggeri og transport”.



Den primære målgruppe for projektet er elever på Grundforløb 1 og 2.



Projektet tilbydes landets erhvervsskoler, der selv tager stilling til i hvor stort omfang, de har lyst til at deltage.



Sundhedsstyrelsen har støttet projektet med 2,2 millioner kroner.



Projektet er et samarbejde mellem Lungeforeningen og 3F.



Kilde: 3F

Vigtigt at passe på sig selv

Eleverne skal blandt andet lære, hvordan de kan undgå at indånde partikler i forbindelse med arbejdet.

- Vi sætter fokus på de sunde lunger generelt. Både rygning, men også at de husker at bruge masker og udsugning, når de arbejder, siger Cathrine Blittrup, der underviser på frisøruddannelsen på Tradium Randers.

Eleverne skulle blandt andet have pulsen op, mens de kun kunne trække vejret gennem et sugerør. Ifølge instruktørerne er det nemlig sådan, det føles at have KOL.

Hun tror på, at oplysning kan være med til at gøre de unge klogere og måske få nogle af dem til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tænder cigaretten.

- Når de ikke har røget i så mange år, er der også større chance for, at vi kan få dem til at stoppe igen ved at informere og oplyse dem. Jeg håber, at de finder ud af, at det er vigtigt at passe på sig selv, siger Cathrine Blittrup.

Fakta om rygning 37 procent af erhvervsskoleelever ryger dagligt, mens tallet for gymnasieelever kun er 12 procent. Dvs. at andelen af rygere er tre gange så stor på erhvervsskolerne som på gymnasier.



Har man i forvejen et erhverv med et usundt miljø, mangedobler rygning effekten og risikoen for sygdom.



Når tømrerlærlingen tager et hvæs af en cigaret, mangedobles risikoen for at få den alvorlige lungesygdom KOL på grund af ”cocktail-effekten”. Derfor er tømrerlærlingen mere udsat end studenten.



Rygere på erhvervsskoler ryger i gennemsnit 15,1 cigaretter dagligt. For gymnasiet er tallet 9,3 cigaretter.



Den gennemsnitlige debutalder for dagligrygere er 13,1 år på erhvervsskoler, mens den i gymnasiet er 13,9 år.



64 procent af rygere på erhvervsskoler har et ønske om at stoppe, mens tallet er 55 procent i gymnasiet.



Kilde: 3F

Casper Bisgaard Ravn, der går på byggelinjen på Tradium Randers, er selv ryger, og dagens program har da gjort indtryk.

- Det er jo dumt at ryge, og det vil nok få mig til at tænke mere over det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagen har også gjort indtryk på ikke-rygerne. Blandt andet Nicklas Nonboe, der også går på byggelinjen på Tradium Randers.

- Jeg har i hvert fald lært, at jeg ikke skal begynde at ryge, siger han.

Projektet løber frem til 2020 og tilbydes til alle landets erhvervsskoler. Projektet er støttet med 2,2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen.