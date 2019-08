Elever strømmer til privatskolerne

I Randers kommune stiger antallet af elever, der går på privatskoler, mens antallet af elever i folkeskolerne falder.

Det kan også mærkes på Randers Realskole, der er Danmarks største privatskole, hvor man torsdag fejrer 150-års jubilæum med fest i Randers Arena for undervisere og elever.

For ikke nok med, at de kan fejre jubilæum, de kan altså også fejre en udvidelse af skolen.

Eleverne får nemlig 4000 kvadratmeter mere at boltre sig på, og samtidig 100 nye skolekammerater at lege med.

- Vi har meget stor efterspørgsel på at komme ind på skolen, og det har vi nu forsøgt at tilgodese. Vi får mere plads til faglige aktiviteter og samtidig mere plads til at optage nye elever, siger Hans Myhrmann, der er skoleleder på Randers Realskole til TV2 ØSTJYLLAND.

Trivsel og tryghed

Ifølge skolelederen skyldes den store efterspørgsel, at forældre og elever ved, hvad de får, når de søger om optagelse på skolen.

- Vi har stået for det samme hele vejen igennem, nemlig trivsel og tryghed. Forældrene kender vores værdier, inden deres børn starter på skolen.

Faktisk er Randers Realskole ikke den eneste privatskole, der oplever en stigende efterspørgsel.

Det er nemlig en generel tendens, at flere og flere søger mod privatskolerne frem for de offentlige folkeskoler, siger Andreas Rasch-Christensen, der er Ph.d. og forsknings- og udviklingschef på Via University College.

- Randers er en af de kommuner, hvor der har været en større tilgang til privatskolerne end i andre kommuner. Men det er noget, vi generelt kan se, er gældende i hele landet, siger han.

Torsdag blev 150-års jubilæet for Randers Realskole afholdt i Randers Arena.

En anden frihed

Spørger man skolelederen på Randers Realskole, kan tendensen skyldes, at man som privatskole har en anden frihed.

- Jeg tror, de offentlige skoler gør rigtig meget godt, men vi har en historie og en frihed til at have vores egne værdier. Vi står for de ting, vi synes er vigtige, og skal ikke blive enige med andre skoler, siger Hans Myhrmann.

Andreas Rasch-Christensen peger på, at der er mange forskellige årsager til, at forældre oftere og oftere vælger privatskolen over folkeskolen.

En af grundene er, at flere kommuner nedlægger skoler og laver skolesammenlægninger. Det giver forældrene lyst til at søge mod privatskolerne.

Ikke længere et naturligt valg

En anden årsag er, at forældrene i højere grad vælger skoler, der har mindre klasser og mere tid pr. elev.

- Vi ser desuden, at forældrene ikke længere ser folkeskolen som et helt naturligt valg, som man gjorde tidligere. De vælger sommetider friskolen eller privatskolen uden at have stiftet bekendtskab med folkeskolen først, fordi de tænker, at det er bedst for børnene, siger han.

Fra 2016 til 2018 faldt antallet af elever i folkeskolerne i Randers kommune med knap 100 elever, mens antallet af elever i kommunens privatskoler steg med knap 40 elever. Tallene fra 2019 er endnu ikke gjort op.