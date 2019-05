Elever spiller med jazzorkester: - Sejt, de gider spille med os

Der var gang i sangstemmerne, da næsten 200 skoleelever og Aarhus Jazz Orchestra onsdag holdt generalprøve for eleverne på Elsted Skole.

I aften vil kulminationen på flere måneders musikundervisning og mange timers øvning blive indfriet, når tre årgang på Elsted Skole for lov at vise, hvad de har lært foran deres forældre.

Her har jazz, funk, latin og blues i flere måneder været på skoleskemaet for eleverne.

- Det bliver megafedt, det er vildt sjovt at stå heroppe og kigge ned på alle de mennesker, for jeg har aldrig prøvet spille med sådan et orkester her før, siger 11-årige Lærke Othilie Olsen, der går i 4.a på Elsted Skole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er så heldig, at hun går på 4. årgang, der sammen med årgangen over, har fået lov til at spille med et vaskeægte jazzorkester.

- Det er sejt, at de gider spille med os. De siger, at vi er nogle af de bedste, de har spillet hos, siger Lærke Othilie Olsen.

Det er et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune, der giver Aarhus Jazz Orchestra muligheden for at spille skolekoncerter sammen med elever i 3.-5. klasse.

Under forløbet introduceres børnene for den professionelle, rytmiske musik, som på tværs af årgangene skaber store koncertoplevelser sammen for deres familier og venner.

Stort publikum

Når orkestret og de lige knap 200 børn onsdag aften går på scenen, vil det være første gang for mange af børnene, at de skal optræde for så mange mennesker.

Der kommer nemlig over 500 publikummer til aftenens arrangement.

Lærke og Esben fra Elsted Skole skal i aften synge foran 500 mennesker.

- Det bliver nok den eneste gang måske i børnenes liv, at de får lov til at optræde for så mange mennesker med et helt kæmpestort jazzbigband, siger Lars Lindstrøm, der er musiklærer på Elsted Skole.

Selvom de mange tilskuere godt kan virke skræmmende for børnene, så er det ikke noget, de bekymrer sig om.

- Det er fedt, at vi får lov til at optræde for så mange mennesker, siger Esben Vinter Pedersen, der går i 4. a på Elsted Skole.

Musik er fællesskab

Den store skolekoncert bliver et brag en fest for eleverne.

Ifølge dirigent og instruktør for skolekoncerten i Aarhus Jazz Orchestra, Nikolaj Bøgelund, skal koncerten også være med til at sætte fokus på det fællesskab, som musik kan give, når professionelle musikere går sammen med skoleelever og laver en stor koncert.

For ham er det nemlig det musikalske fællesskab, der skal være i fokus i aften. Og her er skal alle bidrage.

- Vi forventer et niveau af ungerne i forhold til, at vi har et orkester, som skal sidde og spille, og de er godt klar over, at vi skal levere til det her fællesskab alle sammen. Det er 200 børn i dag, og der er ikke nogen, der kan give sig halvt i det her, siger Nikolaj Bøgelund.

I år er fire århusianske skoler og en enkelt skole fra Silkeborg med i forløbet.

Skolekoncerterne finder sted i uge 20 & 21. Aarhus Jazz Orchestra er Danmarks eneste rytmiske basisensemble og er støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune.