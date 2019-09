Elever rykker ud i naturen: - Der er ikke noget, som en tur i det fri

Hoppe i vandpytter, sove i shelter og lave mad over bål. Naturen byder på en masse oplevelser, men nutidens børn er langt mindre udendørs end tidligere generationer.

Danmarks Naturfredningsforening afholder i denne uge naturens dag, for at inspirere børn til at komme mere ud i naturen.

Derfor rykkede undervisningen på Egebakkeskolen i Brabrand onsdag ud i naturen. På skolen mener de, at det er vigtigt at vise børnene, hvad naturen har at byde på.

- Der kommer flere og flere lektioner på skemaet. Derfor synes jeg, at det er en god ide at bryde dagen op, og opleve at der også er en virkelighed uden for klassen, siger Morten Brøndlund, der er lærer på Egebakkeskolen.

Dejligt med frisk luft

Selvom det er langt fra hverdagen med almindelig klasseundervisning, vækker det alligevel glæde hos eleverne at bruge tid i naturen.

Det er dejligt at få noget frisk luft, i forhold til bare at sidde stille og lytte på at læreren taler. Marie Lilleholt Vibe, elev i 7. klasse på Egebakkeskolen

Knap en tredjedel af børn er ude hver dag. Da bedsteforældrene var børn, var det halvdelen, der hver dag klatrede i træer eller hoppede i vandpytter. Det viser en undersøgelse, som Naturfredningsforening fik lavet i 2018.

Pigerne her brugte dagen i naturen i stedet for inde i klasselokalet, som de plejer.

Det digitale har taget over

Marie Lilleholt Vibe er ikke i tvivl om, hvorfor børnene ikke er lige så meget i naturen i dag, som hendes bedsteforældre var det.

- Der er kommet så mange Ipads, Iphones og fjernsyn, at der er mange børn, som gerne vil sidde med dem, i stedet for at komme ud og lege, siger hun.

Der er ikke noget, der kan erstatte en tur i det fri. Morten Brøndlund, lærer på Egebakkeskolen

Det er Morten Brøndlund, lærer på Egebakkeskolen, enig i, men han påpeger også, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, hvis man bruger det rigtigt. Alligevel er meldingen klar:

- Der er ikke noget, der kan erstatte en tur i det fri, siger han.

Naturens Dag er Danmarks største naturbegivenhed. I alt deltager op mod 250.000 børn og voksne i løbet af ugen i forskellige aktiviteter rundt omkring i hele landet.