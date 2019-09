Elever planter træer for klimaet: - Vi skal passe på jorden

Fredag fik Aarhus flere træer og mere skov.

Gymnasieelever fra Viby Gymnasium og tredjeklasseselever fra Bakkegårdsskolen i Trige tog nemlig skovlen i egen hånd, og plantede træer ved Aarhus Nord.

- Træer er nemlig gode for vandmiljøet, biodiversiteten, det giver flot natur og så er det altså også godt for miljøet, forklarer Peter Søgaard, der er biolog ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Det fungerer som en CO2-støvsuger. Vi kan trække CO2 ud af atmosfæren, og trække det ind i træerne i stedet for. Det er godt for klimaet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og spørger man gymnasieeleverne, er det meget vigtigt, at vi tænker på at mindske CO2-udledningen nu.

- Vi skal passe på jorden og miljøet. Det er os og de næste generationer, der skal være her, så det er godt at vedligeholde det og forbedre det. Vi har kun et sted at være, så vi skal passe på jorden, siger Anne Kristine Nørholm, der går i 3. U. på Viby gymnasium

FN's Verdensmål

At plante flere træer, er et af FN’s verdensmål, fordi det har mange gavnlige effekter. Men det er også vigtigt, at klimaforandringerne bliver spiselige for borgerne, mener Peter Søgaard.

- Det er en meget håndgribelig måde at håndtere klimaforandringerne på, og man kan se med sine egne øjne, at man har gjort noget godt for miljøet, siger han.

Udover Aarhus Kommune står også Growing Trees Network Foundation bag arrangementet.

- Vi gør det, fordi vi skal have plantet en masse skove i Danmark. Med de her træer bliver det til såkaldt folkeskov, hvor det bliver privatpersoner, virksomheder og fonde, der donerer træerne, siger formand Lars Heiselberg Vang Jensen.

De kan også hjælpe

For lærer Rikke Lyngs fra Bakkegårdsskolen i Trige, er det vigtigt at vise eleverne, at de kan være med til at hjælpe i kampen mod klimaforandringerne.

- Jeg håber, at de får øje på, hvad de kan gøre, for at hjælpe klimaet i den rigtige retning, og at de kan se, at de har en mulighed for at hjælpe det hele lidt på vej, siger hun.

Aarhus Kommune planlægger, at byen skal vokse med 3000 hektar skov i fremtiden.