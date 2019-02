Elever og lærere om besparelser: - Vi skal investere i vores ungdom

Grænsen er nået for Odder Gymnasium. Sådan lyder beskeden i et åbent brev, som skolen har sendt til saltlige uddannelsespolitiske ordførere. De håber nemlig, at politikerne vil stoppe nedskæringerne på ungdomsuddannelserne.

- Vores ungdom er vores er vores råstof. Vi skal jo bruge det her råstof i den globale verden, det har vi brug for. Vi skal investere i det, siger Susanne Thomsen Jensen, der er vicerektor på Odder Gymnasium.

Vi er nede i nul omkring bygningsvedligeholdelse, vi har sparet på kaffe, frugtordning, alt hvad der er, det er jo gjort. Susanne Thomsen Jensen, Vicerektor, Odder Gymnasium

Det er både bestyrelsen, ledelsen, ansatte og elever, der står bag brevet. De mener nemlig, det er kortsigtet at skære på uddannelsesområdet.

- Det er os unge mennesker, der efter vores uddannelse kommer ud og bidrager og skal føre samfundet videre. Så hvis man begynder at spare på den læring, så gør det jo, at vi i sidste ende vil være mindre konkurrencedygtige med andre lande, siger Sebastian Juul, der er elev på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kaffe og madordningen har mærket sparekniven. Ifølge Odder Gymnasiums ledelse er lærerne de næste i køen.

Besparelserne er så småt begyndt at ramme lærerne på gymnasiet. De skal nemlig undervise flere elever end tidligere.

Sparer på alt andet end eleverne

Og skolens ledelse så meget gerne, at personalet behøvede være ofre for de manglende kroner.

- Vi har sparet på alt. Vi er nede i nul omkring bygningsvedligeholdelse, vi har sparet på kaffe, frugtordning, alt hvad der er, det er jo gjort. Så nu er det lærerne, vi er inde og spare på, siger Susanne Thomsen Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er dog ikke sparet direkte på eleverne endnu, for ifølge vicerektoren er det det sidste, de vil gøre.

Men spørger man blandt eleverne, kan det efterhånden godt mærkes, at midlerne er mere knappe end tidligere.

- Jeg kan mærke på mine lærere, at de har mere travlt, og at der er mindre tid til den her feedback på mine afleveringer, som egentlig er et af hovedpunkterne i den nye gymnasiereform. Jeg gætter på, at der ligesom er for meget pres på lærerne til at bruge tid på det, siger Ingeborg Beck Vejen, der er elev på skolen.

Susanne Thomsen Jensen mener ikke, de kan spare på mere, uden at det går ud over undervisningen.

Regeringen ønsker med besparelserne at effektivisere offentligheden, og gymnasierne er i denne sammenhæng ingen undtagelse.

- Jeg ved godt, man har brug for penge hist og her, men jeg synes ikke, man skal begynde at spare, så det begynder at ødelægge det, vi har. Vores velfærdsstat er utrolig speciel, siger Sebastian Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

- Den lange tradition for god uddannelse, vi har i Danmark, den er på vej ned ad bakke. Vi kan risikere, at vi sender unge mennesker ud med en uddannelse, der ikke har den samme kvalitet, som vi kender i dag. Vi skal være langt mere ambitiøse, siger Odder Gymnasiums vicerektor.

TV2 ØSTJYLLAND har i nyhedsudsendelsen besøg af Henrik Dahl (LA), der er uenig i skolens kritik af besparelserne.

