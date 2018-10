Elever laver deres eget samfund: - Alle skal have god løn og god behandling

Mille Kjær Martiny er 11 år gammel og kandidat til byrådet i Minisamfundet på Parkvejens Skole i Odder.

- Jeg vil gerne være med i byrådet og hjælpe med at bestemme, fortæller hun.

Hun har sine mærkesager, som hun står fast ved.

- Alle skal have god behandling i deres jobs og god og lige løn, siger Mille Kjær Martiny til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved siden af hende sidder modkandidaten Christian Buch Thomasen.

Alle skal kunne få de jobs, de vil have. Der skal være bedre politi og fartpatrulje. Christian Buch Thomasen, elev, Parkvejens Skole

- Alle skal kunne få de jobs, de vil have. Der skal være bedre politi og fartpatrulje, fortæller han.

Det er vigtigt for ham, at lovene i deres minisamfund bliver overholdt – og derfor skal der være masser af politi.

- Flere politistationer, så flere kan blive politibetjente. Alle, der gerne vil have dem, kan få politi, fortæller han.

Denne mærkesag kan Mille Kjær Martiny også godt bakke op om.

- Det er jo også en god idé at have politi. Man ved jo aldrig, om der er nogen, der beslutter sig for i et minisamfund at være røvere. Vi skal jo sørge for, at der er sikkerhed på pladsen, så der ikke bliver ballade, siger Mille Kjær Martiny.

Alle elever kan stemme på kandidater fra 4. til 9. klasse.

Lærer om samfundet i deres eget samfund

Eleverne er i gang med at vælge et byråd, så de kan begynde opbygningen af deres eget lille samfund på skolen.

- Alle kan få mulighed for at bestemme noget, så det ikke bare er én, der bestemmer, siger Tahina Lautrop på 14 år.

Eleverne står selv for det hele – og skal finde kompromiser og løse eventuelle uenigheder.

- Det er sjovt. Man får et godt indblik i, hvordan det er i virkeligheden. De gør meget ud af det her på skolen, siger Louise Haahr på 15 år.

Skolen har lånt rigtige stemmebokse, valgurner og blyanter fra rådhuset ved siden af. Det hele skal være så virkeligt som muligt.

- Vi opbygger virksomheder og aktiviteter, som der er i et samfund – politi, bankvæsen, egen møntfod, men også et politisk niveau, som sætter dagsordenen for, hvordan det her samfund bliver, fortæller skoleder Dan Gjerrild Søgaard fra Parkskolen i Odder.

00:47 Her fortæller skoleleder Dan Gjerrild Søgaard om Minisamfundet. Luk video

Læs også Billig busrute mellem Aarhus og Aalborg meldt til politiet

Skaber fællesskab på tværs af klasser

Minisamfundet skal lære børnene i praksis, hvordan et samfund fungerer - i stedet for kun at læse om det i en bog (eller på en iPad). Alle klassetrin og specialklasser er med.

- Det har en stor betydning for fællesskabsfølelsen, der er på skolen. Oplevelsen af at være en del af noget større, og selvom man går i en specialklasse og har nogle særlig udfordringer kan bidrage og være med, siger Dan Gjerrild Søgaard.

Og her vil skolen gerne være med til at sætte en dagsorden.

Det håber vi også, at det kan være med til at skubbe til, at sådan bør det være i den virkelige verden. Dan Gjerrild Søgaard, skoleleder, Parkskolen i Odder

- Det håber vi også, at det kan være med til at skubbe til, at sådan bør det være i den virkelige verden, siger Dan Gjerrild Søgaard, skoleleder, Parkskolen i Odder.

Kandidater til valget i Minisamfundet på skolen.

Oprør blandt de mindste

Både de store og mindre elever er med i minisamfundet på lige fod og lærer af hinanden. Skolen laver minisamfundet hvert andet år.

- Vi forsøger at gøre det så virkelighedsnært som muligt. Det skal ligne det samfund, som er udenfor. Det er en del af den demokratiske uddannelses- eller dannelsesproces, de er i som børn, fortæller skolelederen.

Eleverne står for det hele og skal selv løse eventuelle problemer.

Elever fra 4. til 9. klasse kan opstille til det nye samfunds byråd. Et af årene oplevede skolen, at de mindste gjorde oprør.

- I de første par år vi lavede det, der havde de mindste elever ikke stemmeret, og der var der store demonstrationer for at få stemmeret til de yngste, siger Dan Gjerrild Søgaard og fortsætter.

- Idet, at man godt kan protestere og få noget ud af det. Det er en god oplevelse for dem, at få ud af det.

Hvis der skulle komme oprør, så er Mille Kjær Martiny også parat til at finde løsninger igen.

- Vi finder frem til det, og hvis vi ikke kan blive helt enige, så kan vi måske spørge alle arbejderne, om de har en idé til det. Hvis der bliver problemer, så må vi kigge på det igen.

I uge 48 ruller hele Minisamfundet ud på skolen.

Læs også Sprinkleranlæg til millioner skal hindre ny dødsbrand i Norddjurs