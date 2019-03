Elever foran sultne løver: Teknologi skal hjælpe på kø i kantinen

Køen til kantinen i folkeskolen og andre steder kan ofte virke lang og uoverskuelig, når man er sulten. Men måske kan teknologien være med til at gøre den kortere.

Det har været dejligt at bruge vores kreative evner, og det har været en fed oplevelse Anne Gammelmark Therkildsen, elev, Lystrup Skole

Det er i hvert fald en af de hverdagsproblemstillinger, som en række elever fra Lystrup Skole har forsøgt at løse med hjælp fra teknologien.

I det nye pilotprojekt ’IoT i Folkeskolen’ har skolen samarbejdet med TDC, hvor eleverne fredag skulle præsentere deres ideer foran de sultne TDC-løver.

Læs også Leder for stor skole fyret efter protest fra forældre

- Det er utroligt spændende, at man tager det ind i folkeskolen og allerede fra en tidlig alder begynder at arbejde med de her teknologier. Det er helt sikkert noget, de kommer til at arbejde med som en naturlig del af fremtidens arbejdspladser, fortæller IoT-strateg i TDC Erhverv, Søren Nørgaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Pause fra det normale skema

En af de elever, der skulle i løvens hule fredag, er Anne Gammelmark Therkildsen fra 7.x.

Eleverne Anne, Frederik og Andreas præsenterede deres løsning på kø-problemet i katinen på Lystrup Skole.

Sammen med et par klassekammerater har hun udviklet en løsning på kø-problemet i kantinen. En løsning der blev taget godt imod af dommerne.

- Inde i klassen skal man kunne se, hvor mange der står i kø, og ude ved køen skal man kunne sætte sig i kø, fortæller hun.

Det er spændende, for eleverne tænker nogle gange mere originalt, end lærerne gør Tommy Sjøner, lærer, Lystrup Skole

For Anne har det været et godt afbræk fra den normale undervisning.

- Det har været dejligt at bruge vores kreative evner, og det har været en fed oplevelse.

Læs også Tre østjyske hunde skal trykkes på to millioner frimærker

Forfølge de skæve tanker

Ugen begyndte med, at eleverne blev introduceret til microbits og kodning, som de kunne tænke ind i deres løsninger. Herefter begyndte de at brainstorme på klassen.

- Det er spændende, for eleverne tænker nogle gange mere originalt, end lærerne gør. Det har også været fedt at se nogle træde i karakter og forfølge de skæve tanker, fortæller matematik- og idrætslærer Tommy Sjøner.

Jeg får bekræftet, at eleverne er superskarpe og forstår teknologi meget bedre, end min egen generation måske gør Søren Nørgaard Madsen, TDC Erhverv

Også Søren Nørgaard Madsen fra TDC Erhverv er imponeret over elevernes indsats.

- Jeg får bekræftet, at eleverne er superskarpe og forstår teknologi meget bedre, end min egen generation måske gør, fortæller han.