Elever evakueret: SFO’s tag stod i flammer

Mandag eftermiddag klokken 15:10 fik Aarhus Brandvæsen en anmeldelse om, at der er opstået en brand ved Skjoldhøjskolen i Tilst.

Det er SFO'ens tag, der står i flammer. Den ligger lige ved siden af skolen. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Østjyllands Brandvæsen har brandnen under kontrol. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

- I forbindelse med renovering af taget, gik der ild i tagpap, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

På Twitter skriver Østjyllands Politi også, at alle elever og ansatte er ude af klubben, og at der ikke er kommet nogen til skade.

- Ilden er under kontrol, og den breder sig ikke, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Ild i klubbens tag ved Skjoldhøj Skolen. I forbindelse med renovering af taget, gik der ild i tagpap. Alle elever og ansatte ude - ingen tilskadekomne. Ilden er under kontrol og den breder sig ikke. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 1. april 2019

Østjyllands Brandvæsen ankom til skolen, kort efter de fik anmeldelsen. Her havde skolen allerede evakueret alle elever og lærer. Det oplyser brandvæsnet.

Kunne have gået groligt galt

Østjyllands Brandvæsen var talstærkt til stede ved branden, hvor de var ni mand med fire køretøjer.

Ifølge indsatslederen ved Østjyllands Brandvæsen, Brian Arentesen, kunne branden have gået begge veje.

- Det er sådan en brand, der nemt kunne have udviklet sig til en stor tagbrand, hvis vi eksempelvis var kommet fem minutter senere, eller hvis vinden havde stået anderledes, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen, der er kommet til skade. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Det var et par tagdækkere, der opdagede branden, imens de var i færd med at renovere taget. De forsøgte selv at afdæmpe flammerne, og ifølge indsatslederen, har det også stor betydning.

- Det havde potentiale til at udvikle sig, så det var godt, det blev opdaget så hurtigt, og at tagdækkerne forsøgte at slukke for ilden, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter cirka halvanden time havde brandvæsnet slukket branden helt. Taget har taget meget lidt skade.

- Det har taget mest skade der, hvor vi er blevet nødt til at klippe i det for at komme ind under og slukke, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden er under kontrol. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto