Elektroniske bukser fra Viby skal ud i rummet

Glæden er ikke til at tage fejl af i det aarhusianske firma Ohmatex. Her har man nemlig landet en millionaftale om at udvikle tøj til en gruppe europæiske astronauter, som i 2021 skal sendes ud i rummet.

- Det er mega fedt. Bare det at skulle sende udstyr op i rummet er i sig selv en stor ting, siger Daniel Buch, der er sportsfysiolog ved Ohmatex til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er, da TV2 ØSTJYLLAND lægger vejen forbi, i gang med at teste Ohmatex´ bukser på en cykelrytter. En lille måler på bukserne måler iltningen i blodet og musklernes aktivitet. Med de informationer kan en maskine fortælle, om musklerne arbejder med den bedst mulige intensitet.

Tøjet er udstyret med små målere, der kan aflæse hvordan musklerne arbejder og om de arbejder så effektivt, som de kan.

Vægtløse muskelproblemer

Astronauter, der opholder sig i rummet, mister lynhurtigt muskelkraft, fordi den vægtløse tilstand betyder, at der ikke er konstant vægt på kroppen.

Derfor er det ekstremt vigtigt for astronauterne hver dag at træne kroppen i mindst to timer. Da håndvægte i rummet jo også bliver vægtløse nytter det ikke meget at pumpe jern på den traditionelle måde og astronauterne har derfor en række specialmaskiner med på rejsen.

Og fra 2021 vil de nu også få de elektroniske bukser fra Ohmatex med sig.

- Vi håber, at vores udstyr kan være med til at hjælpe, at de to timer de bruger på at træne hver dag kan nedbringes eller at de kan træne mere relevant, så det kan tilpasses den individuelle astronaut, siger direktør i firmaet Klaus Østergaard.

Her testes det intelligente tøj med målerne på låret af sportsfysiolog Daniel Buch.

Tekstil og elektronik i ét

Ohmatex har i et årti arbejdet med at bygge elektronik og tekstil sammen.

- Altså det her med få en samhørighed mellem noget meget fleksibel som tekstil og noget rigidt og stift som elektronik. Det er vores fokuspunkt, siger Klaus Østergaard, der er direktør i Ohmatex.

Selvom rumordren er stor for Viby-firmaet, så er det primært sportsfolk, der bruger udstyret til at trække data om træningen ud af det intelligente tøj.

Det er det Europæiske Rumfartsargentur ESA, der har bestilt tøjet hos firmaet fra Viby.

Det er denne lille sorte måler på buksnernes lår, der indeholder elektronik, som kan berette om blodets iltning.