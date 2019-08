Elektriske løbehjul giver mange skader

El-løbehjul er skyld i langt flere skader, end man forventede, da de blev gjort lovlige i Danmark. Sådan er meldingen fra et af landets største forsikringsselskaber. Tryg vil nu have en evaluering af pilotprojektet med el-løbehjul.

I januar i år blev det lovligt at køre på el-løbehjul i Danmark og det fik i slutningen af marts Aarhus Kommune til at starte et pilotprojekt som udlejer el-løbehjul i byen.

- Det er en rigtig god måde at bevæge sig rundt i byen på. Et fleksibelt transportmiddel, som ikke fylder særlig meget, og som ikke forurener i byen, sagde Ole Birk Olesen tidligere Transportminister Liberal Alliance, til TV2 ØSTJYLLAND den 17. januar 2019.

Teknik og Miljø rådmand i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, var med til den begejstrede indvielse af udlejningsløbehjulene.

- Jeg tror på, at der er flere, der vil benytte sig af den her transportform. Jeg vil blandt andet gøre det, sagde Bünyamin Simsek den 17. januar.

Løbehjulene kan lige nu lejes i fire byer i Danmark heriblandt Aarhus, hvor man skal være mindst 18 år for at leje dem.

Ikke helt ufarligt

I april kunne aarhusianerne for første gang køre en tur på et af de 150 elektriske løbehjul, man kan leje i byen. Men noget tyder nu på, at det ikke er helt ufarligt.

I gennemsnit får Tryg omkring tre henvendelser ugentligt, som involverer de elektriske løbehjul. Som det er nu, kan man leje løbehjulene i tre danske byer udover Aarhus, hvis man er over 18 år. Det er altså begrænset, hvor mange der kører elløbehjul, hvis man sammenligner med eksempelvis cyklister.

Alligevel får Tryg kun 5-10 henvendelser om cykelskader ugentligt, og det gælder både almindelige og elcykler.

- De skader, vi typisk ser er brækkede armen og ben, lette hjernerystelser, og så ser vi også mange tandskader, hvor folk har fået slået deres to fortænder ud, siger skadechef i Tryg, Charlotte Dietzer.

Ordning skal evalueres næste år

Indtil videre er elløbehjulene en del af en forsøgsordning. Løbehjulene skal nemlig først evalueres næste år, men ifølge Tryg er der slet ikke grund til at vente så længe.

- Vi tænker, at der er behov for en evaluering af ordningen, som den er nu, fordi de skader vi har kendskab til nu, har givet os så meget erfaring, at vi godt kan starte evalueringen op nu, forklarer Charlotte Dietzer.

Og på gaden i Aarhus er der også trafikanter, der mener, at reglerne ikke er stramme nok.

Nicolai Sivgaard mener, der burde være samme regler for el-løbehjul, som der er for knallerter.

- Der burde jo være samme regler som en knallert, fordi der skal man også have hjelm på. Det synes jeg helt klart vil hjælpe på skaderne ude i trafikken, siger Nicolai Sivgaard.

- På cykel tænker man lidt over det, fordi der er cykelstier og lignende. Når man er på løbehjul kører man der, hvor man lige kan komme til, så jeg tror, det er det, der gør den stor forskel, siger Alban Asolli.

- Jeg kører værre end jeg vil køre på cykel faktisk, indrømmer han.

Vi har i dag forsøgt at få en kommentar fra Bünyamin Simsek, som vi så i indslaget, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.