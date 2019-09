El-scooterbande ledte efter nye medkørere - nu er medlemstallet eksploderet

De er frygtløse, de har fart på, og de har nu udvidet facebook gruppen ”Os med el-scootere i Horsens” med 25 nye medlemmer.

I Horsens har en ny motorklub set dagens lys, og de mødes hver onsdag for at køre en tur sammen. De kører på strøm, og så har de en topfart på kun 15 km/t. Gruppen hedder ”Os med el-scootere i Horsens” på Facebook, og i dag kører de til Egebjerg Vandværk.

Det glæder gruppen, at de har øget medlemstallet.

- Der er åbenbart et behov for sådan en gruppe. Der er rigtig mange, der har skrevet for at høre, hvordan vi gør her i Horsens, siger en af gruppens medlemmer, Lone Jødal, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller også, at de fleste nye medlemmer er fra Horsens og omegn, men gruppen har også fået en henvendelse fra en kvinde fra Randers.

- Der er også en kvinde fra Randers, der kører med i dag. Hun har bestilt en Flextur fra Randers til Horsens for at køre med til Egebjerg Vandværk, siger Lone Jødal.

Har fået flere medlemmer

Gruppen har også fået lavet foldere, som de deler ud til alle de el-scootere, som de møder.

- Så er meningen, at når man møder en anden, der kommer kørende, så giver man en brochure, så de kan læse om det, når de kommer hjem. Hvis de synes, det er en god idé, så ringer de nok og siger, de vil køre med. På den måde bliver vi flere, sagde Steffen Gerlach til TV2 ØSTJYLLAND den 11. september 2019.

Han tilføjer:

- Nogle gange er jeg ved lægen eller skal have ordnet fødder ved Sundhedshuset i Horsens. Der holder ret jævnligt et sted mellem tre og fem tomme scootere, så kan man smide en brochure i deres kurv på scooteren, sagde Steffen Gerlach.

Gruppen har fået laver foldere for at tiltrække flere medlemmer.