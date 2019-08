El-løbehjul skaber bekymring på Samsø

Borgere på Samsø udtrykker bekymring om det pres, der frygtes at komme på cykelstierne, når øens nye el-løbehjul for alvor bliver taget i brug.

Siden slutningen af juli har man kunnet leje det meget omtalte køretøj på Samsø. Sammen med el-løbehjulene, er også debatten om de tohjulede køretøjer ankommet til øen.

- Jeg er bekymret over, at el-løbehjulene skal køre på cykelstierne på Samsø, når der i forvejen altid er mange mennesker på cykelstierne. Både cyklister, løbere og gående. Man kan jo se, at der også er problemer i København og Århus, og det bekymrer mig, siger Erik Vilhelm Bay Jensen.

Læs også Østjyllands første elbusser indviet

Ikke kun en problematik for Samsø

Og det er ikke kun samsinger, der ser problematikken. Rådet for Sikker Trafik har før kaldt el-løbehjul på cykelstierne for en ’ualmindeligt dårlig idé’.

Det holder de fast i, efter at løbehjulene har kørt på cykelstier landet over i flere måneder.

- Vi er det næst mest cyklende land i verden, så uanset om man er på Samsø eller i indre København, vil der være pres på cykelstierne. Når der så også kommer el-løbehjul på cykelstierne, så øges presset og antallet af ulykker stiger, siger konsulent hos Rådet for Sikker Trafik Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Dog påpeger han også, at man i øjeblikket venter på en evaluering, der skal give et præcist svar på, hvor farligt det rent faktisk er at have el-løbehjulene kørende på cykelstierne.

Både Rigspolitiet, Dansk Fodgængerforbud, Dansk Kørelærer-Union, Det kommunale Cykelfagråd og Danske Vognmænd har også tidligere udtrykt bekymring om at have el-løbehjulene kørende på cykelstierne.

Læs også Ægtepar laver kunst med motorsave: - Det er så afstressende

Involveret i flere ulykker

De tohjulede køretøjer har da også været centrum i flere ulykker i hele verden det seneste år. I Sverige mistede en ung mand livet, da han blev ramt af en bil, mens han kørte på løbehjulet.

I Norge har man haft mere end 180 skader efter fald på el-løbehjul blot mellem april og juli i år. I Danmark har der ingen dødsfald været, men løbehjulet har været skyld i flere ulykker.

Den seneste i juli, hvor en teenagepige blev ramt af et løbehjul, da hun steg ud af bussen i Nordjylland.

Læs også Se den vilde video: 15 meter høj svævebane sender folk i Gudenåen

Der er plads på cykelstierne

Ø-Hjul, der står bag el-løbehjulene på Samsø, er ikke bekymrede for, at det bliver et problem på øen.

- Jeg mener ikke, at der er stort pres på cykelstierne på Samsø. Der er helt sikkert plads til el-løbehjulene på vores cykelstier, siger Tina Kjær fra Ø-hjul.

Hun mener, at problemet bunder i, at de bekymrede borgere ikke kender til køretøjet.

- Hvis man aldrig har prøvet et el-løbehjul, så kan jeg godt forstå, at man kan blive en smule bekymret. Derfor afholder vi et åbenthus arrangement i september, hvor beboerne kan få lov at prøve løbehjulet.

Hun påpeger desuden, at formålet med el-løbehjulet er at gøre det nemmere for turister at nyde naturen på Samsø, og det skulle derfor ikke give anledning til at køre stærkt på cykelstierne.