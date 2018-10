Ekstraordinær varme skaber ekstraordinært issalg

Det har været usædvanligt varmt de seneste dage. Selvom vi så småt er halvvejs gennem efteråret, har temperaturen ramt de 22 grader, og med de sommerlige celcius-grader kommer den sommerlige sult.

Det lune efterårsvejr har nemlig sat gang i salget hos de iskiosker i Østjylland, som endnu ikke har lukket helt ned til vinter.

Vi var oppe og lede efter en sodavandsis, men det var ikke muligt at få fat i. Jeg har aldrig oplevet, at man er løbet tør for is. Mie Linnemann, Sabro

- Der er travlt. Masser af kunder, der køber is, softice, alting. Det er fordi, det er så godt vejr og solen skinner, siger Penelope Topp Christiansen, der er ekspedient ved Moesgaard Strandkiosk.

TV2 ØSTJYLLAND besøgte søndag fem iskiosker, der alle kunne berette om det samme – nemlig en travlhed ud over det sædvanlige.

En af de østjyder, der fik lidt mundgodt var Anna Quist Fassov, der var ude og gå en lang tur i skoven med sin familie.

- Det er dejligt vejr. Vi gik tur i skoven, og så fik vi lov til at få en is. Så valgte jeg de her kugler, fordi jeg synes, det smager godt. Det er dejligt lige at blive afkølet. Og det er dejligt at være sammen med familien, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter Fassov-søstrene her havde gået en tur i skoven med masser af solskin, gjorde det godt med lidt koldt.

Trods det gode vejr var det dog ikke helt uden betingelser, at den unge aarhusianer tog med familien ud på tur.

- Vi skulle ud og nyde det gode vejr i skoven. Og det ville børnene godt være med til, hvis de fik en is, griner Janne Fassov, der er mor til Anna.

Løbet tør for Filur

Men træerne vokser ikke helt ind i himlen, for når efterspørgslen er stor og kommer som en overraskelse, kan iskioskerne ikke altid følge med.

- Jeg har ikke flere læskeis. Vi regnede ikke med, det blev 2223 grader. Det er helt usædvanligt det her vejr, siger Nore Zadeh, der er medejer af kiosken ved Ørnereden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skulle være villig til at stå i kø, hvis man ville have is søndag eftermiddag.

Og selvom kioskerne gør deres bedste for at mætte de issultne munde, så må nogen gå skuffede videre.

- Vi var oppe og lede efter en sodavandsis, men det var ikke muligt at få fat i. Jeg har aldrig oplevet, at man er løbet tør for is. Specielt ikke sodavandsis, det er jo bare en simpel Filur, siger Mie Linnemann fra Sabro, der var ude og cykle en tur i solskinsvejret.

Penelope Topp Christiansen hvilede ikke på laurbærrene bag disken.

Efterårsferien er for mange netop skudt i gang, og selvom man kan fristes til at tro, at det er det, der har skabt travlhed i isbutikkerne rundt omkring, så er det altså ikke tilfældet.

- Det er ikke bare efterårsferien, der giver travlhed. Jeg har været her i andre efterårsferier, og der har der ikke været lige så travlt. Det er helt klart noget særligt i år, siger Penelope Topp Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det er en usædvanlig varm weekend i oktober, er der ingen garanti for, at den høje temperatur varer ved.

- Solen har jo ikke skinnet så godt de sidste par dage, men i dag skulle vi lige nyde de sidste solstrejf med en is, siger Janne Fassov.