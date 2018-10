Ekspresspor til biler skal give flere cyklister

Et ekspresspor for biler er åbnet lige op ad Skødstrup Skole i Aarhus.

Det lyder måske farligt, men Kys og Kør-sporet er faktisk blevet til for både at øge sikkerheden og mindske den tid, det tager at sætte børnene af.

Når cyklerne så kom på cykelstien, så vadede folk bare ud og åbnede dørene for bilerne. Det er ganske farligt. Rikke Thonbo, Kys og Kør-frivillig

- Normalt holder folk over det hele, og man kører ind og ud, og børnene går over alt på vejene, det er ganske forfærdeligt at se på, siger Rikke Thonbo, der er næstformand i skolebestyrelsen.

Hvis mor eller far har parkeret pænt foran skolen, venter der noget til den søde tand.

Hun var sammen med syv voksne og seks piger fra niende klasse stået tidligt op, havde taget et skilt i hånden og en refleksvest på, og så var de ellers klar til at tage imod bilerne og lede dem ind i det nye spor.

Flere skal cykle eller gå

Selvom det lyder ulogisk, så skal den mere effektive måde at køre børnene i skole faktisk opmuntre flere til at tage cyklen eller gå.

- Din far er så dygtig at holde på Kys og Kørpladsen, så han får en P-tærte, lyder det til et af skolebørnene fra en refleksklædt Kys og Kør-frivillig.

Bilerne dirigeres rundt hele ugen, så der er plads til alle.

Kys og Kør-sporet kombineret med belønninger for at køre og parkere pænt skal nemlig gøre det mere sikkert – og derfor mere attraktivt – at droppe bilturen.

- Når cyklerne så kom på cykelstien, så vadede folk bare ud og åbnede dørene for bilerne. Det er ganske farligt, siger Rikke Thonbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Den varme velkomst fortsætter resten af ugen, så flere måske føler sig trygge i trafikken uden bilen.

- Der er rigtig mange børn, der selv kommer i skole, så det er fedt. De skal også have en kyssekage, siger skolebestyrelsens næstformand.