Ekspolitiker tiltalt for 109 gangbangs: Nu begynder sagen

Ekspolitikeren Per Zeidler og en anden mand er tiltalt for blandt andet rufferi og udbredelse af børneporno.

Den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler og en 55-årig mand anklages for rufferi, udbredelse af børneporno og for at medvirke til, at en person under 18 år har haft sex mod betaling. De to sidste tiltalepunkter vedrører en 16-årig pige, som angiveligt deltog i gangbang to gange.

De to mænd er tiltalt for at overtræde tre paragraffer i straffeloven. De lyder:

* Paragraf 233, stk. 1: Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

* Paragraf 235, stk. 1: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

* Paragraf 224, stk. 1: Den, der medvirker til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Kilder: Anklageskriftet og straffeloven.