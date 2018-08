Eksperter: Pengegevinst mod overvægt kan give spiseforstyrrelser

For mange danske unge bliver ramt af livsstilssygdomme som for eksempel diabetes.

Derfor vil regionsrådspolitiker Jørgen Winther (V) i Region Midtjylland give dem et incitament til at tabe sig.

Men hans forslag om at give 22.000 kroner til børn, der er normalvægtige ved konfirmationsalderen og nul kroner til børn, der er overvægtige, møder massiv kritik hos eksperter og i debatter på Facebook.

- De børn, som ikke har et BMI under 25, har ikke brug for det her. Børn i det hele taget har ikke brug for det her meget rigide fokus på vægt og BMI, fordi det øger risikoen for spiseforstyrrelser, siger Loa Clausen, der er seniorforsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter.

- Det lægger i det hele taget et pres på, hvad de skal, og hvad de ikke skal, som ikke er godt for dem.

Et råt parameter

Professor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet Hans Bonde bakker hende op:

- Der vil da være en masse konfirmander, som vil gå op i det her. Spørgsmålet er, om det er sundt og spørgsmålet er også, om det er retfærdigt, at staten går ind og skiller fårene fra bukkene. Det er ikke nødvendigvis sundt, for BMI er jo et ekstremt råt parameter, der ikke siger noget om, hvorvidt du er sund. Du kan have et fantastisk BMI og være usund, og du kan være ekstremt slank og være usund.

Professoren giver ét simpelt råd til en sund livsstil:

- Det, der er vigtigt, det er at spise sundt og bevæge sig. Så skal det andet nok gå – også selvom du har et højt BMI.

Politikeren Jørgen Vinther (V) fra Assentoft ved Randers kom i massiv modvind efter sit forslag om at give normalvægtige børn en pengegevinst.

Dårligt selvværd

På Facebook førte forslaget også til en ophedet debat.

- Hvordan tror han, at børn, der i forvejen kæmper mod kiloene vil føle det at få sådan en besked? Det vil gøre deres selvværd endnu dårligere, skriver Mikael Wase Pedersen i en kommentar til nyheden på TV2 ØSTJYLLANDS Facebookside. Han fortsætter:

- Og hvor skal pengene komme fra? Skattekroner? Så danskere på arbejdsmarkedet skal betale for gaver til andres normalvægtige børn, mens deres egne overvægtige børn ikke får noget? Det er langt ude.

Den holdning er der i skrivende stund 47 andre, som har liket.

Jannie Nielsen fra Odder har også kommenteret på forslaget:

- Jeg synes det er en skandale, skriver hun.

- Det var bedre at bruge de penge på at hjælpe de børn, der er overvægtige med råd og vejledning. I stedet for at opfordre til at unge mennesker er undervægtige.