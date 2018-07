Ekspertens dom: Sådan klarer de østjyske hold sig i Superligaen

I denne weekend sparkes den nye sæson af Superligaen i gang, og det bliver med tre østjyske hold med vidt forskellige forudsætninger for at klare sig godt.

Ifølge TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen har AGF de bedste chancer for at slutte i top 6 og dermed kæmpe med om medaljer. Den tidligere Randers-spiller spår aarhusianerne til at slutte på sjettepladsen i den forestående sæson.

Randers FC og AC Horsens kan derimod se frem til en tilværelse i den nederste del af rækken. Kasper Lorentzen forventer, at de slutter som henholdsvis nummer 11 og 12.

De to østjyske klubber kan dog glæde sig over, at de trods alt undgår at rykke ned i 1. division, sådan som det skete for Silkeborg i den forgangne sæson. Superligaens jumbopladser tilfalder oprykkerne fra Esbjerg og Vendsyssel.

Toppen af Superligaen bliver et tæt løb mellem Brøndby, FCK og FC Midtjylland. Brøndby har dog - ifølge Kasper Lorentzen - størst chancer for at snuppe guldet.

6 - AGF

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Lorentzens analyse:

Jeg tror, at AGF er på rette vej. Måske en lille overraskelse? Forventningspresset er det største hos aarhusianerne. Jeg tror, at de finder det bedste frem efter en tilvænningsperiode med cheftræner David Nielsen. Derfor er det ikke utænkeligt, at de i år kommer med i mesterskabsspillet.

De kom:

Casper Højer Nielsen (Lyngby - fri transfer)

Oscar Whalley (Sporting Gijon - fri transfer)

De gik:

Daniel A. Pedersen (kontraktudløb)

Michael Zacho (kontraktudløb)

Mads Boe Mikkelsen (Vendsyssel)

Alexander Juel Andersen (Vendsyssel)

Mikkel Rask (karrierestop)

Frederik Møller (Silkeborg)

Steffen Rasmussen (karrierestop)

Martin Pusic (kontraktudløb)



11 - Randers FC

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Lorentzens analyse:

Randers sluttede godt af sidste sæson, men har mistet en rigtig vigtig brik i Bashkim Kadrii og selvfølgelig også målmand Hannes Halldorsson. Ting tager tid at vende rundt, og Randers kommer uden for nedrykningsfare igen i år - dog med en pænere sæson set over alle månederne.

De kom:

Patrik Carlgren (Konyaspor - fri transfer)

Emil Riis (Derby)

Tobias Damsgaard (Randers Freja U19)

Simon Graves Jensen (Randers Freja U19)

De gik:

Mads Agesen (karrierestop)

Bashkim Kadrii (FC København - lejeaftale slut)

Joni Kauko (Esbjerg fB)

Eero Markkanen (AIK - lejeaftale slut)

Jakob Johansson (FC Nordsjælland - lejeaftale slut)

Hannes Halldorsson (Qarabag FK)

Mandla Masango (kontraktudløb)

12 - AC Horsens

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Lorentzens analyse:

Østyderne har mistet mange vigtige spillere i deres simple, men effektive spillestil. Horsens får en noget anderledes sæson i år end sidste år. Alt skal afgøres i de nervepirrende nedrykningskampe.

De kom:

Matej Delac (Chelsea)

Kevin Ray Mendoza (Thisted)

Frederik Mortensen (Viborg - fri transfer)

Sammy Skytte (FC Midtjylland - lejeaftale)

Søren Reese (FC Midtjylland - lejeaftale)

De gik:

Jonas Thorsen (Braunschweig)

Jesse Joronen (FC København)

Marcus Bobjerg (Skive)

Kjartan Finnbogason (Ferencvaros)

Delphin Tshiembe (kontraktudløb)

Simon Okosun (FC Midtjylland)

Alexander Ludwig (OB)

Nicolai Dohn (kontraktudløb)

Jeppe Mehl Thisted (kontraktudløb)