Ekspertens bedste råd: Sådan gør du din have mere klimavenlig

Lad haveaffald ligge

Når grene, kviste og blade går i forrådnelse og nedbrydes af smådyr, bindes en del af kulstoffet i jorden i stedet for at påvirke vores klima. Samtidig er grenbunken også i sig selv et lager for kulstof.

Derfor kan man med fordel lade så meget biologisk materiale som muligt blive i haven.

Det kan du gøre ved at bruge afklippede grene til at lave hegn og bede rundt om træer og buske. En anden mulighed er at lade afklippet græs ligge eller bruge det under buske og træer.

Plant træer, buske og planter

Store planter lagrer mere end små – og da store planter også lever længere, er det de store buske og træer, der har det største potentiale. Så i stedet for at fælde skal du plante flere træer og buske. Gerne nogle store træer, hvis du har plads.

Det kunne dog også være mindre frugttræer og bærbuske. På den måde kan du blive delvist selvforsynende med frisk frugt og skære ned på forbruget af supermarkedets udvalg, som har et tungere CO2-aftryk.

Lav skovagtige havehjørner

Du kan med fordel prioritere områder i haven, hvor træer, buske og urter får lov at gro mere vildt.

På den måde opsamler haven mere CO2 og begynder samtidig at rumme mere biodiversitet. Det betyder, at dyr og planter, som i stigende grad lider under klimaforandringerne, får ro og bedre levesteder.

Grav græs og blade ned i jorden

Græs og blade øger kulstofmængden i jorden. Så længe det er der, belaster det ikke miljøet og giver samtidig struktur og næring til jorden, som er godt i eksempelvis en køkkenhave.

Det er ikke tale om store mængder kulstof, der bliver lagret i jorden på kort sigt. Men alternativet er måske, at man tænder sin bil og kører haveaffaldet ud på en genbrugsplads.

Kilde: Nora Skjernaa Hansen, skovpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.