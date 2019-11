Rekordår er blot en start - ekspert spår stor fremtid for havørnen

Det er godt at være havørn i Danmark.

Det er faktisk så godt, at havørnene yngler på livet løs, og det har ført til en regulær rekord med indtil videre 130 unger i år.

Det er det højeste antal flyvefærdige unger på én sæson, siden den store rovfugl genindvandrede til Danmark i 1996.

Det kræver en engels tålmodighed at spotte ørne, lyder det fra Kim Skelmose.

Flere nye reder hvert år

Det interessante er, at rekordåret så at sige ikke er en svale. Ifølge leder af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, Kim Skelmose, vil vi i de kommende år se et stigende antal ørne i Østjylland.

- Det er gået stille og roligt fremad i Østjylland. Vi har fået et sted mellem to og fire nye reder alene i år, så det er rigtig godt, siger han.

Kim Skelmose har fulgt ørnens gøren og laden i mange år, og han vurderer, at der er 10-15 havørnepar i Østjylland.

- Udsigten til, at der kommer flere ørne til, er rigtig god. Om nogle år ser tallene forhåbentlig noget anderledes ud, siger han.

Vi satte onsdag Kim Skelmose stævne ved Egå Engsø i udkanten af Aarhus.

Langt fra grænse

Udviklingen kommer ikke bag på lederen af Projekt Ørn. Han forudser, at der vil komme flere og flere ørne i Østjylland og resten af landet i de kommende 20-30 år.

- Vi vil nok først se en grænse, når vi måske har omkring 170 ynglepar herhjemme, lyder det fra Kim Skelmose.

Havørnen har også gjort det lettere for sig selv at yngle i et tætbefolket land som Danmark. Den er langsomt blevet mere tillidsfuld og er flyttet tættere på mennesker.

- I disse år ser vi bynære havørne, for eksempel ved Egå Engsø i udkanten af Aarhus. Her jager havørnene dagligt med publikum helt tæt på, siger Kim Skelmose.

Der er registreret omkring 1070 udfløjne havørneunger, siden rovfuglen kom tilbage til Danmark i 1996.

Det gode havørne-liv

Havørnen har det rigtig godt i Danmark, hvor den har en masse gode levesteder og en masse mennesker, der er gode til at beskytte den, lyder det fra havørne-eksperten.

En lang række frivillige, som kaldes redekoordinatorer, gør deres for at hjælpe havørnen her til lands.

Redekoordinatorerne holder øje med en specifik rede og rapporterer blandt andet om, hvornår hunørnen går i gang med at lægge æg, og hvor mange unger der flyver ud af reden.

Havørnen beskrives som en "meget stor og mørk rovfugl med kraftigt næb, fremstrakt hoved og kort, kileformet hale.

De udfylder også et skema, hvori de fortæller om, hvordan det er gået reden i løbet af året. De er også med til at lukke en skov af, hvis der er brug for det.

- Så kan man lave en zone rundt om reden for at beskytte ørnen, så den kan få noget fred til at opfostre sine unger, siger Kim Skelmose til TV2 ØSTJYLLAND.

Han vil gerne understrege vigtigheden af de frivilliges indsats.

- De frivillige redekoordinatorer betyder rigtig, rigtig meget for os. Vi kunne ikke have så godt styr på vores ørne, hvis vi ikke havde al den hjælp fra dem, lyder det.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har registreret mindst 1069 udfløjne havørneunger, siden rovfuglen kom tilbage til Danmark i 1996.

